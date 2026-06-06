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Hakan Çalhanoğlu ve Fenerbahçe! 9 milyon Euro'luk teklifi kabul etti

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, üç dev ismin ardından A Milli Takım'ın kaptanına kancayı taktı. Yıldız oyuncudan gelen o yanıt gündemi sarstı!

Hakan Çalhanoğlu ve Fenerbahçe! 9 milyon Euro'luk teklifi kabul etti
Emre Şen
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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Fenerbahçe'de 7 Haziran'da gerçekleştirilecek olan tarihi olağanüstü seçimli genel kurula kısa bir süre kala heyecan fırtınası artarak devam ediyor. Başkan adayı Hakan Safi, göreve gelmesi halinde sarı-lacivertli formayı giydireceği dünya yıldızlarını tek tek açıklamaya devam ederken, spor kulislerine düşen son iddia tam anlamıyla deprem etkisi yarattı.

GREENWOOD, SUAREZ VE MERİH'TEN SONRA YENİ HEDEF

Hakan Çalhanoğlu ve Fenerbahçe! 9 milyon Euro luk teklifi kabul etti 1

Seçim çalışmalarını sürdüren Hakan Safi; Mason Greenwood, Luis Suarez ve Merih Demiral ile kesin olarak anlaşma sağladığını kamuoyuna duyurmuştu. Bu üç dev ismin ardından Safi'nin, Avrupa'da fırtınalar estiren A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile de masaya oturduğu iddia ediliyordu. O tarihi görüşmenin detayları ve milli futbolcunun verdiği yanıt nihayet ortaya çıktı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN 9 MİLYON EURO'YA "EVET"

Hakan Çalhanoğlu ve Fenerbahçe! 9 milyon Euro luk teklifi kabul etti 2

İddialara göre; Inter forması giyen dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, Hakan Safi'nin kendisine sunduğu 3 yıllık dev sözleşme teklifini kabul etti. Tarafların, milli yıldızın sarı-lacivertli formayı giymesi için yıllık 9 milyon Euro maaş konusunda kesin olarak el sıkıştığı öne sürüldü.

GÖZLER İTALYA'DAKİ GÖRÜŞMELERE ÇEVRİLECEK

Oyuncu cephesinde mutlu sona ulaşan Hakan Safi'nin önündeki tek ve en büyük engel ise İtalyan devi Inter olacak. Transferin tam anlamıyla resmiyete dökülmesi için kulüpler arasındaki bonservis pazarlıkları belirleyici rol oynayacak. Hakan Safi'nin 7 Haziran'daki kritik seçimi kazanması durumunda, vakit kaybetmeden İtalyan ekibiyle kulüp düzeyinde resmi görüşmelere başlayacağı ve bu dev transferi bitireceği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hakan Çalhanoğlu fenerbahçe Hakan Safi
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