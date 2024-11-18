Hakan Çalhanoğlu, yarın oynanacak Karadağ maçı öncesi kötü haberi kendi ağzıyla verdi!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve kaptan Hakan Çalhanoğlu Karadağ maçı öncesinde basın toplantısı yaptı.

"KARADAĞ MAÇI ZOR BİR MAÇ"

Teknik direktörümüz Montella, "Hesap yapmamız gerekirse geçen seneden beri iyi bir sezon geçirdik. En iyi takımlarla mücadele etmek için A Ligi'ne çıkmak istiyoruz. Bu serüven C Ligi'nde başlamıştı. Karadağ maçı zor bir maç. Bütün maçları kaybetseler de bütün maçlarda sonuna kadar zorladılar. Biz kendi işimize bakarak maçı kazanmak istiyoruz." dedi.

"EKSİKLERİMİZ VAR"

Montella, "Eksiklerimiz var. Abdülkerim cezalı ve Hakan'ın sakatlığı var. Hakan ile alakalı şunu söyleyebilirim; Avrupa'nın her kulübünde dengeleri değiştirebilecek seviyede bir oyuncu. Ancak elimizdeki oyuncuların hepsi sonuna kadar mücadele edecektir ve istediklerimizi verecektir." açıklamasını yaptı.

"YARIN OYNAYAMAYACAĞIM"

Yarınki maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceğini söyleyen Hakan Çalhanoğlu, "Inter Başkanı Marotta'ya anlayışından dolayı teşekkür ediyorum. Galler maçından sonra beni ve hocamızı direkt olarak aradılar. Burada kalmayı tercih ettim ama yarın maalesef maçta olamayacağım. Eski sakatlığım geri geldi, çok ciddi bir durum yok. Yırtığım yok. İnşallah Verona maçında sahada olacağım." dedi.

"A LİGİ'Nİ HAK EDİYORUZ"

"11 yıllık A Milli Takım kariyerim var. Mutluluğu gördüm, her şeyi gördüm. C Ligi'ni gördüm, inşallah A Ligi'ni de görürüm. EURO'dan sonra takımda büyük bir birliktelik var, herkes birbirini sayıyor, seviyor. 45 günlük ir kamp geçirdik ve kimse kimseye saygısızlık yapmadı. Hocamız sayesinde oldu bu. Onun iletişimi sayesinde oldu. Bir ara Roma'ya gitme dedikoduları vardı, biz ona 'Burada kalacaksın' dedik. Herkes onu çok seviyor ve sahip çıkıyor. A Ligi'ni hak ettiğimizi düşünüyorum ve yarın için arkadaşlarıma başarılar diliyorum."

"BENİM YAŞADIKLARIMI ONLAR YAŞAMASIN"

"Benim yaşadıklarımı onlar yaşamasın diye uğraşıyorum. Ben milli takımda hep eleştiriler yaşadım. Kardeşlerim diyeyim, kardeş kelimesini çok seviyorum. Ben milli takımda olduğum sürece hep onları korumaya çalışacağım ve onları destekleyeceğim. Ben sorumluluk almayı seviyorum. Hepsini çok seviyorum çünkü bana değer veriyorlar, saygı duyuyorlar. Kaptanlığımdan ziyade insanlığımla onlara değer vermeye çalışıyorum. Sahanın içinde kalmalarını sağlamaya çalışıyorum çünkü bunun mental olarak ne kadar önemli olduğunu biliyorum."

"EN BÜYÜK HEDEFİMİZ DÜNYA KUPASI"

"Futbolculuğumuzla değil sadece, kişiliğimizle de örnek olmaya çalışıyoruz. Arkadaş ortamımız çok güzel, birliğimiz çok iyi. Biz A Ligi'ne çıkıp güçlü takımlarla oynamak istiyoruz. Onlarla oynadığınız zaman ne seviyede olduğunuzu görüyorsunuz. Uluslar Ligi'nden sonra Dünya Kupası hayalimiz var, o bizim en büyük hedefimiz. Yıllar sonra Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz."