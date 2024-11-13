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Hakan Çalhanoğlu yıllar sonra itiraf etti! ''O dönemde Galatasaray'da...'' Kenan Yıldız, Arda Güler...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
13.11.2024 20:41
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A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Galler karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. İnter Formasını terleten milli yıldız, yıllar sonra çarpıcı bir transfer itirafında bulundu.

Hakan Çalhanoğlu yıllar sonra itiraf etti! ''O dönemde Galatasaray'da...'' Kenan Yıldız, Arda Güler...

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray ile ilgili TV8,5'ta dikkat çeken bir transfer itirafında bulundu.

İşte Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamaları;

''HEDEFİM MİLLİ FORMAYI EN FAZLA GİYEN OYUNCU OLMAK''

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Milli Takım formasını en çok giyen futbolcu olarak rekor kırmak istediğini dile getiren Hakan Çalhanoğlu, "Hedefim milli formayı en fazla giyen oyuncu olmak. Tugay Kerimoğlu'nu çok severim. Birlikte de zaman geçirdik. Bir futbolcu her zmaan rekorun peşinde olmak ister. Rüştü Ağabey'in rekorunu kırmak kolay olmayacak. Daha çok maç var. İnşallah nasip olur.'' dedi.

''ARDA GÜLER KAZANDIĞI İÇİN...''

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Manchester City'e kaybedilen final hakkında konuşan Çalhanoğlu, ''Şampiyonlar Ligi'ni kaybettiğimizde bizim için zor bir süreç oldu. O seneden sonra Inter'de şampiyon olup 2. yıldızı aldık. Şu anda iyi gidiyoruz. Önümüzdeki maçlar bizim için önemli olacak. Şampiyonlar Ligi'nde sistem çok değişti. Arda Güler kazandığı için mutlu oldum. Sonuç olarak kupayı bir Türk kazandı. İnşallah bize de nasip olur.'' ifadelerini kullandı.

''BU EGO DEĞİL!''

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Açıklamalarına devam eden Çalhanoğlu, ''Ben her zaman sorumluluk alırım. Hiçbir şeyden kaçmam. bir penaltı kaçırırsam bir daha gider atarım. Bu ego değil, kendime güvendiğim için böyleyim'' dedi.

''NEFES ALDIRMAYIN DEDİM AMA...''

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İnter ile Juventus arasında biten 4-4'lük mücadelede kaydettiği 2 golle beraberliği getiren Kenan Yıldız için Çalhanoğlu, 'Kenan Yıldız'a nefes aldırmayın' dedim. Çok ciddiye almadılar sonra da maçı çeviren oyuncu oldu. Ben arkadaşlarıma maçın ardından 'ben size demiştim' dedim. İtalya'da aldığı değeri, onlara vermiş olduğu güveni, bunu yaşaması çok güzel bir şey. İtalya'da bize çok değer veriyorlar.'' ifadelerini kullandı.

GALATASARAY SÖZLERİ

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Yıldız oyuncu, yıllar sonra bir itirafta bulunarak, ''Milan'da oynarken Türkiye'ye dönme fırsatım vardı ama o dönemde Galatasaray'da başkanlık seçimi vardı, olmadı. Şu an Inter'deyim. 2027'ye kadar sözleşmemi uzattım. İleride ne olur bilemiyorum. Bir şey söylemem yanlış olur. Ümitlendirmek istemiyorum." sözlerini sarf etti.

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