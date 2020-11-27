SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Hakan Çalhanoğlu yüzde 90 Manchester United'da

Hakan Çalhanoğlu yüzde 90 Manchester United'da

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 27.11.2020 20:51 | Son Güncelleme

Milan'da ortaya koyduğu performansla dikkat çeken milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun gelecek sezon büyük ihtimalle Manchester United'a gideceği iddia edildi.

Hakan Çalhanoğlu yüzde 90 Manchester United'da

Bild gazetesinin futbol departmanı sorumlusu Christian Falk, Hakan Çalhanoğlu'nun durumuyla ilgili Milan'a yakınlığıyla bilinen sempremilan.com'a konuştu. Falk, milli futbolcunun Milan'daki son sezonunu oynadığını açıkladı.

Falk, Hakan Çalhanoğlu'nun gelecek sezon için büyük ihtimalle Manchester United'a gideceğini vurgularken, transferin gerçekleşme ihtimali olarak da yüzde 90 yorumunu yaptı.

Falk, Hakan Çalhanoğlu'nun transfer için bu yaz Manchester United ile görüştüğü vurguladı ve "Elde ettiğim bilgiye göre, Manchester United ile Çalhanoğlu'nun temsilcileri 2021 sezonunda transferin gerçekleşmesi için görüşmeler yaptı. O zaman görüşmeler çok ilerledi. Bunu destekleyen şey ise Hakan Çalhanoğlu'nun menajerlik yönetiminin 2020 transfer sezonunun bitmesine kısa bir süre kala Juventus'un teklifini reddetmesiydi. Şu anda transfer için tek engel maaş konusu. Serbest oyuncu olacağı için Hakan büyük avantaja sahip" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Test yapıyor, ateş ölçüyor, maskesizleri uyarıyor! Hizmet vermeye başladı! Test yapıyor, ateş ölçüyor, maskesizleri uyarıyor! Hizmet vermeye başladı!
Mehmet Ekici'nin yeni adresi belli olduMehmet Ekici'nin yeni adresi belli oldu
Fatih Terim’in muhtemel 11’iFatih Terim’in muhtemel 11’i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Adana'da kahreden olay! Düğününden 4 gün sonra acı haber geldi
Adana'da kahreden olay! Düğününden 4 gün sonra acı haber geldi
Erdoğan: Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız
Erdoğan: Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız
Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi yapıldı
Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi yapıldı
Süper Lig'de sürpriz istifa
Süper Lig'de sürpriz istifa
Maradona hakkında seks iddiası
Maradona hakkında seks iddiası
Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı
Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Diego Maradona hayatını kaybetti!
Diego Maradona hayatını kaybetti!
Acun Ilıcalı'dan bir hamle daha! Herkesi görevden alıyor...
Acun Ilıcalı'dan bir hamle daha! Herkesi görevden alıyor...
Bu kez olmadı... Manchester United'a diş geçiremedik
Bu kez olmadı... Manchester United'a diş geçiremedik
Rıdvan Dilmen'den olay iddia! ''Fatih Terim o yıldızı istemiyor...''
Rıdvan Dilmen'den olay iddia! ''Fatih Terim o yıldızı istemiyor...''
10 yıllık anlaşma! Transferde flaş gelişme...
10 yıllık anlaşma! Transferde flaş gelişme...
10 kişi Kayserispor'dan Galatasaray'a çelme!
10 kişi Kayserispor'dan Galatasaray'a çelme!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakan Çalhanoğlu yüzde 90 Manchester United'da
Hakan Çalhanoğlu yüzde 90 Manchester United'da
Kevin Grosskreutz Survivor'a katılacak
G.Saraylı eski yıldız Survivor'a katılacak
Boateng: Messi yüzünden futbolu bırakıyordum
Messi yüzünden futbolu bırakıyordum
Mehmet Ekici'nin yeni adresi belli oldu
Mehmet Ekici'nin yeni adresi belli oldu
Eski UEFA Başkanı Platini: "Giden bizim geçmişimiz"
Giden bizim geçmişimiz
Pele'den Maradona'nın ölümü sonrası ilk sözler
Pele'den Maradona'nın ölümü sonrası duygusal mesaj...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.