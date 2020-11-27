Hakan Çalhanoğlu yüzde 90 Manchester United'da

Bild gazetesinin futbol departmanı sorumlusu Christian Falk, Hakan Çalhanoğlu'nun durumuyla ilgili Milan'a yakınlığıyla bilinen sempremilan.com'a konuştu. Falk, milli futbolcunun Milan'daki son sezonunu oynadığını açıkladı.

Falk, Hakan Çalhanoğlu'nun gelecek sezon için büyük ihtimalle Manchester United'a gideceğini vurgularken, transferin gerçekleşme ihtimali olarak da yüzde 90 yorumunu yaptı.

Falk, Hakan Çalhanoğlu'nun transfer için bu yaz Manchester United ile görüştüğü vurguladı ve "Elde ettiğim bilgiye göre, Manchester United ile Çalhanoğlu'nun temsilcileri 2021 sezonunda transferin gerçekleşmesi için görüşmeler yaptı. O zaman görüşmeler çok ilerledi. Bunu destekleyen şey ise Hakan Çalhanoğlu'nun menajerlik yönetiminin 2020 transfer sezonunun bitmesine kısa bir süre kala Juventus'un teklifini reddetmesiydi. Şu anda transfer için tek engel maaş konusu. Serbest oyuncu olacağı için Hakan büyük avantaja sahip" dedi.

