Hakan Çalhonoğlu Sampdoria maçının ardından konuştu! "İçim acıyor"

A Milli Futbol Takımı kaptanlarından olan ve İtalya ekiplerinden Inter'de forma giyen tecrübeli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ligde son oynanan Sampdoria mücadelesinin ardından ülkemizdeki deprem felaketine dair açıklamalarda bulundu.

"GÖRÜNTÜNLER İÇİMİ ACITIYOR"

Maçın ardından kameraların karşısına geçen Çalhanoğlu, "Takım arkadaşlarıma, antrenörlerime, kulübüme ve bana destek veren herkese teşekkür ederim. Çok güçlü bir deprem yaşadık, oradan gelen görüntüleri görmek insanın içini acıtıyor."

"UMARIM EN KISA SÜREDE..."

"Hayatını kaybedenlerin yanındayız ve onlara desteğimizi her zaman veriyoruz. Umarım depremzedeler de normal hayatlarına en kısa sürede döner" diye konuştu.

"TÜRKİYE İÇİN DUA EDİN"

Çalhanoğlu ayrıca maçtan önce "Türkiye için dua edin" yazılı tişörtle ısınmaya çıkarak tribünlerin ve takım arkadaşlarının desteğini gördü.



