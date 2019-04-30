Hakan Çalışkan: Kazandığımız için mutluyuz

Evkur Yeni Malatyaspor’da yardımcı Antrenör Hakan Çalışkan, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada uzun bir süreden sonra ligde galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi. Geçtiğimiz hafta Teknik Direktör Erol Bulut’un istifa etmesinin ardından bu galibiyetinin kendilerine teselli olduğunu ifade eden Çalışkan, “Hocamız kulübümüze çok güzel şeyler kattı. Türk futbolu çok değerli bir teknik adam kazandı. Kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.
Kasımpaşa ile 2 yıllık süre zarfında 4 maçlık bir periyotta karşılaştıklarını ve ilk kez galip geldiklerini belirten Çalışkan, “Girdiğimiz çok önemli pozisyonlar var, bunları değerlendirebilseydik daha farklı bir maç kazanabilirdik. Oyuncu arkadaşlar inanılmaz mücadele ettiler. Hepsini kutluyorum. Camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
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