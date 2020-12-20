SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol
  4. Hakan Demir: İyi durumlara gelmek istiyoruz

Hakan Demir: İyi durumlara gelmek istiyoruz

BASKETBOL HABERLERİ  | 20.12.2020 11:24 | Son Güncelleme

Anadolu Efes karşısında eksik bir kadro ile mücadele ettiklerini belirten TOFAŞ Basketbol Takımı Başantrenörü Hakan Demir, "Tekrar tam kadro olup en kısa zamanda bu sıkıntılı dönemi atlatıp daha iyi durumlara gelmek istiyoruz" dedi. Ergin Ataman ise önemli bir lig galibiyeti aldıklarını belirtti.

Hakan Demir: İyi durumlara gelmek istiyoruz

ING Basketbol Süper Ligi 13. haftasında sahasında Anadolu Efes’e 78-92 mağlup olan TOFAŞ’ta Başantrenör Hakan Demir karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Anadolu Efes karşısında eksik bir kadro ile mücadele ettiklerini belirten Demir, "Bugün eksik bir kadro ile mücadele ettik. İstediğimiz gibi de hazırlanamadığımız bir maçtı. Maçın ilk periyodunda iyi mücadele ettik ama ondan sonra geri kalan periyotlarda istediğimiz mücadeleyi gösteremedik. Tekrar tam kadro olup en kısa zamanda bu sıkıntılı dönemi atlatıp daha iyi durumlara gelmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ERGİN ATAMAN: ÖNEMLİ BİR LİG GALİBİYETİ ALDIK

Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, maça iyi başlamadıklarını belirtti. Ataman, "Daha sonra Doğuş ve Buğrahan'ın oyuna girmesiyle tempoyu artırmayı başardık, çok iyi savunma yaptık. İkinci çeyrekte savunma kaynaklı çok sayı bulduk, 39 sayı attık. Üçüncü çeyrekte de iyi oynadık, tempo bulduk. Bunda da benchten gelen oyuncuların katkısı vardı. Tabi ki Tofaş'ın eksikleri vardı, bu gözardı edilemez ama biz de 48 saat dolmadan maça çıktık. Euroleague'de çift maç haftasından sonra çok süre alan oyuncularımızın yorgun olması da normal. Önemli bir lig galibiyeti aldık, yolumuza yenilgisiz devam ediyoruz" açıklamalarında bulundu.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERMasumlar Apartmanı'nda Safiye'nin büyük değişimi! Yaptıklarına kimse inanamıyorMasumlar Apartmanı'nda Safiye'nin büyük değişimi! Yaptıklarına kimse inanamıyor
Darüşşafaka Tekfen'de transferDarüşşafaka Tekfen'de transfer
İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'iİşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Van'da 4.4 büyüklüğünde deprem!
Van'da 4.4 büyüklüğünde deprem!
İbo Show'a katıldı, yorum yağdı! 'Doğallık gitmiş'
İbo Show'a katıldı, yorum yağdı! 'Doğallık gitmiş'
Hepsi bağırıyor... Hangisi antrenör?
Hepsi bağırıyor... Hangisi antrenör?
Erol Bulut'tan istifa sorusuna cevap
Erol Bulut'tan istifa sorusuna cevap
Fenerbahçe'den bir kayıp daha!
Fenerbahçe'den bir kayıp daha!
Başkan ayrılığı açıkladı!
Başkan ayrılığı açıkladı!
Takım
O
Av
P
İlginizi Çekebilir
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Süper Lig devlerinin Salih Uçan kapışması
Süper Lig devlerinin Salih Uçan kapışması
Seyfettin Anıl Yaşar, Süper Lig'in takibinde
Seyfettin Anıl Yaşar, Süper Lig'in takibinde
Altay Bayındır, Gaziantep FK maçında yok
Altay Bayındır, Gaziantep FK maçında yok
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakan Demir: İyi durumlara gelmek istiyoruz
'İyi durumlara gelmek istiyoruz'
Marko Guduric, Fenerbahçe Beko'ya geri döndü
F.Bahçe Beko transferi resmen açıkladı
Efes'in isteği 700. maçta galibiyet
Efes'in isteği 700. maçta galibiyet
Josh Magette Darüşşafaka Tekfen'de
Darüşşafaka Tekfen'de transfer
TOFAŞ'ta Sean Kilpatrick ile yollar ayrıldı
TOFAŞ'ta ayrılık
Ahmet Kandemir: Basketbol devrimi yapmaya çalışıyoruz
'Basketbol devrimi yapmaya çalışıyoruz'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.