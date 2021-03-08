Hakan Dilek kimdir? Neden öldü? Deneyimli gazeteci vefat etti

HAKAN DİLEK KİMDİR? 1962’de Samsun’da doğan Hakan Dilek, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Eğitimi Bölümü/Heykel Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldu. 1996/1997 yılları arasında Hürriyet grubunda Gazete Pazar Spor Eki’nde Editör, 1998’de Sabah Dergi Grubu Kent Belediye Dergisi Yazı işlerinde, 1999/2000 yıllarında da Net-Bul.com’da Yazı işleri Müdürlüğü yapan Hakan Dilek, 2001’de İXİR-Chivi.com (Krampon.com futbol portalı)’da editörlük yaptı.

HAKAN DİLEK NEDEN ÖLDÜ? Yazar, gazeteci, tiyatrocu, ressam ve eski futbolcu Hakan Dilek, uzun zamandır mücadele ettiği kolon kanserine yenik düştü. Hakan Dilek, İzmir’de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Değişik yayın organlarında müzik, sinema, resim ve felsefe üzerine yazılar yayınladı. 2001 yılında eski futbolcularla yaptığı söyleşilerden oluşan ilk kitabı Mahallenin En Şık Abileri çıktı. İkinci kitap İşte Böyle Bir Şey 2002’de, O Gol Kaçmazdı üçüncü kitap olarak aynı yıl, dördüncüsü Maçı Kaybettik Ama Zemin Futbol Oynamaya Müsait Değildi 2003 Ekim’inde vitrinlerdeydi. Bunları 2006 Yılında Top Yuvarlaktır adlı kitap izledi.

2001-2003 Radikal Gazetesi Futbol Eki’nde Siyah-Beyaz Yıllar, 2003 yılında Sabah Gazetesi Pazar Eki’nde Mahallenin En Şık Abileri adlı köşesinde yazdı. 2003 Mayıs’ında NTV’de yayımlanan ve Beşiktaş Futbol Takımı’nın kuruluşundan günümüze tarihini anlatan Kartalın Yüzyılı adlı belgeselini hazırladı.

2003 Ekim ayında Türkiye Spor Yazarları Genel Merkezi Sergi Salonu’nda gerçekleştirdiği Mahallenin En Şık Abileri adlı akrilik resim sergisiyle Metin Oktay’dan Can Bartu’ya, Tanju Çolak’tan Aykut Kocaman’a 25 eski futbol yıldızını tuvallere aktardı.

2003-2004 Yıları arasında Kanal D-NTV ve CNN’de futbol yorum programlarına katıldı. 2009’da Sunay Akın’ın TV8’de yayımlanan Hayat Deyince adlı programın dış çekimlerini, senaryosunu, seslendirmesini yapan Hakan Dilek, Samsun’un Çarşamba İlçesi için Bir Kasabanın Gizli Tarihi!, Trabzonsporlu eski futbolcularla yaptığı söyleşilerden derlediği Kutupyıldızı, Beşiktaş adına Köyiçi’nde Başladı Her Şey, İstanbul’da eski 1. Lig takımlarının bulunduğu Vefa, Kasımpaşa, Feriköy, Beykoz, Karagümrük için eski futbolcular ve değişik yaş/meslek gruplarından insanla yaptığı Sen Güzel İstanbul! adlı yağlıboya resim/kitap/sözlü tarih çalışmalarını sürdürüyordu.

Samsunlu çok yönlü sanatçı Hakan Dilek, ayrıca Bi De Ben Anlatiim adlı tek kişilik gösterisiyle Türkiye’yi turluyor ve büyük beğeni topluyordu. 59 yaşında hayata veda eden Hakan Dilek, 9 Mart Salı günü memleketi Samsun’da Derecik Mezarlığında toprağa verilecek.



