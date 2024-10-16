Hakan Hatipoğlu hayatını kaybeden Survivor Hasan'la duygusal anısını anlattı! 'Anama kavuşacağım...'

Anadolu Ateşi'nin baş dansçısı, 2012 ve 2015 yıllarında Survivor'da fırtınalar estiren Hasan Yalnızoğlu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Pankreas kanseri tedavisi gören Yalnızoğlu, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Yakınlarını yasa boğan ölümün ardından da Acun Ilıcalı başta olmak üzere bütün sevenleri Hasan'a duygusal paylaşımlarıyla veda etti.

HAKAN HATİPOĞLU HASAN'LA ANISINI ANLATTI!

2015 yılındaki All Star'da mücadele eden Hakan Hatipoğlu, sık sık tartışma yaşadığı Hasan Yalnızoğlu'na veda etti. "Survivor’ın efendisi, iyi insan, örnek adam Hasan abimiz; Hasan Yalnızoğlu’nu kaybettik. Güzel insandı. Güzel anılarımız vardı. Seni çok özleyeceğiz Hasan abi." diyen Hatipoğlu, Hasan'la yaşadığı bir anıyı anlattı.

"Hiç unutmuyorum, bundan 7-8 sene önce Karacaahmet’te, annenin cenazesinde sana başımız sağolsun abi dediğimde, “sağol Hakan, hepimizin gideceği yer, bir gün anama kavuşacağım demiştin.” Hiç gitmedi aklımdan o kuvvetli duruşun ve bu cümlen. Annenle kavuştun abi. Mekanın cennet olsun." dedi.