MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hakan Hatipoğlu hayatını kaybeden Survivor Hasan'la duygusal anısını anlattı! 'Anama kavuşacağım...'

Hakan Hatipoğlu hayatını kaybeden Survivor Hasan'la duygusal anısını anlattı! 'Anama kavuşacağım...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
16.10.2024 16:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2012 ve 2015 yıllarında Survivor'da mücadele eden Hasan Yalnızoğlu, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Sevilen isim tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Ölümünün ardından sevenleri Hasan Yalnızoğlu'na duygusal paylaşımlarla veda etti. Survivor'da birlikte mücadele eden Hakan Hatipoğlu Hasan'la anısını anlattı.

Hakan Hatipoğlu hayatını kaybeden Survivor Hasan'la duygusal anısını anlattı! 'Anama kavuşacağım...'

Anadolu Ateşi'nin baş dansçısı, 2012 ve 2015 yıllarında Survivor'da fırtınalar estiren Hasan Yalnızoğlu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Pankreas kanseri tedavisi gören Yalnızoğlu, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

243887_x

Yakınlarını yasa boğan ölümün ardından da Acun Ilıcalı başta olmak üzere bütün sevenleri Hasan'a duygusal paylaşımlarıyla veda etti.

HAKAN HATİPOĞLU HASAN'LA ANISINI ANLATTI!

2015 yılındaki All Star'da mücadele eden Hakan Hatipoğlu, sık sık tartışma yaşadığı Hasan Yalnızoğlu'na veda etti. "Survivor’ın efendisi, iyi insan, örnek adam Hasan abimiz; Hasan Yalnızoğlu’nu kaybettik. Güzel insandı. Güzel anılarımız vardı. Seni çok özleyeceğiz Hasan abi." diyen Hatipoğlu, Hasan'la yaşadığı bir anıyı anlattı.

hakan-hatiopgliu-tv8_4_3_1523897

"Hiç unutmuyorum, bundan 7-8 sene önce Karacaahmet’te, annenin cenazesinde sana başımız sağolsun abi dediğimde, “sağol Hakan, hepimizin gideceği yer, bir gün anama kavuşacağım demiştin.” Hiç gitmedi aklımdan o kuvvetli duruşun ve bu cümlen. Annenle kavuştun abi. Mekanın cennet olsun." dedi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
survivor
En Çok Okunan Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu hakkında zorla getirme kararı!

Kemal Kılıçdaroğlu hakkında zorla getirme kararı!

At ve eşek eti yedirmişler! Skandal listede 2 il birbiriyle yarıştı

At ve eşek eti yedirmişler! Skandal listede 2 il birbiriyle yarıştı

Öğretmen okul içerisinde ateş etti!

Öğretmen okul içerisinde ateş etti!

Sahnede öyle şeyler yapıldı ki... Bayılıp kusanlar bile oldu

Sahnede öyle şeyler yapıldı ki... Bayılıp kusanlar bile oldu

'Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar' listesi yenilendi! Bu kez zeytinyağlarının içine boya ve tohum atmışlar... 3 ilde yaşayanlar dikkat

'Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar' listesi yenilendi! Bu kez zeytinyağlarının içine boya ve tohum atmışlar... 3 ilde yaşayanlar dikkat

Kadınların omzunda taşındı! Rojin'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda yara var mı?

Kadınların omzunda taşındı! Rojin'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda yara var mı?

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.