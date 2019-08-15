Hakan Hatipoğlu programa veda etti

Survivor ile ünlenen Hakan Hatipoğlu bir süredir Seray Sever ile "Gel Yazın Konuşalım" programını sunuyordu. Hatipoğlu sosyal medya hesabından şaşırtan bir açıklama yaptı. Hatipoğlu programa veda ettiğini şu sözlerle duyurdu:

"Değerli takipçilerim; 16 Ağustos Cuma @gelkonusalimtv tv8'de son kez sizlerleyim. Bu süreçte bana gösterdiğiniz sabır ve anlayış için teşekkür ederim. Sizlerin evine her sabah magazin haberleri ile konuk olmak benim için bir keyifti. Hatamız olduysa da affola. Umarım kalp kırmamışızdır.

Tüm ekip arkadaşlarıma ve özellikle değerli partnerim Seray Sever e çok teşekkür ediyorum. Ondan çok şey öğrendim bu süreçte.

Yeni projelerle tekrar sizlerle olmak umuduyla. Tekrar teşekkürler.

İyi ki varsınız."

