Hakan Hatipoğlu yarışmada gizlice ailesini aradığını yaptığını itiraf etti! Acun Ilıcalı ceza verdi

Survivor 2024'de yaşananlar yine ağızları açık bıraktı. Seda Aktuğlu'nun havaalanında ailesiyle iletişim kurmak için yaptıklarından sonra bir yarışmacı daha gizlice ailesiyle iletişim kurmaya çalıştı.

Acun Ilıcalı ve Hakan Hatipoğlu arasında geçen diyalog sosyal medyayı salladı. Rio'ya giden Survivor Hakan Acun Ilıcalı'nın soruları karşısında soğuk terler döktü. Hakan Hatipoğlu ısrarlı sorulardan sonra "Denedim" diyerek itiraf edince yarışmacılar şoke oldu.

Acun Ilıcalı Hakan Hatipoğlu'na "Başarılı olabilir misin? Ne güzel iyi miymiş Gizem bari?" dedi. Hakan ise "Çok konuşamadım" dedi.



Acun Ilıcalı ise "Survivor'da bir besini kural dışı elde etmek bizim gözümüzde

hırsızlık değildir bu bir kural bozmaktır kural bozmanın çeşitleri var biliyorsunuz. İletişimle ilgili bir kural bozarsa bu tamamen yarışmacının aldığı bir risktir eğer yakalanmazsa o iletişimi kurabilir ama biz öğrenirsek de..." dedi.

Acun Ilıcalı Hakan'a verdiği cezayı şu sözlerle açıkladı:

"3 ödül yaptırım uyguluyoruz ve yarışmacıların da bu konuda özen göstermesini istiyoruz."

NAGİHAN SORUSU

Hakan Hatipoğlu ise yarışmacıların küçük çocuklarıyla iletişim kurtulduğunu açıklayarak "Benim de o kısa sürede konuşmamda yani konuştuğumuz şeyler inanın

Survivor dışındaydı. Sadece Nagihan sana ne yaptı diye sordu. Hataydı benim için kabul ediyorum." dedi.





