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Yusuf Yazıcı'nın eşi Melisa Aslı Pamuk ikinci kez hamile!

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu Yusuf Yazıcı çiftinden yeni haber var. Ekranlardan uzaklaşan Melisa Aslı Pamuk ikinci kez hamile.

Yusuf Yazıcı'nın eşi Melisa Aslı Pamuk ikinci kez hamile!
Nebahat Kübra Akalın

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Mayıs 2024'te Paris'te düzenlenen bir törenle evlenmişti. Evlilik sonrası kariyerine bir süre ara veren Pamuk'tan kısa süre sonra hamilelik haberi gelmişti.

Evliliklerinin ardından anne ve baba olma mutluluğu yaşayan çift, 2025'in ocak aynda oğulları Mylan'ı kucaklarına alarak ilk kez ebeveynlik heyecanını tattı.

Yusuf Yazıcı nın eşi Melisa Aslı Pamuk ikinci kez hamile! 1

Mutlu evliliklerini sürdüren Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'dan bir haber daha geldi. Çiftin ikinci kez anne ve baba olmaya hazırlandığı öğrenildi.

Melisa Aslı Pamuk'un katıldığı bir etkinlikte yeniden hamile olduğu ortaya çıktı.
Yusuf Yazıcı nın eşi Melisa Aslı Pamuk ikinci kez hamile! 2

35 yaşındaki oyuncu, belirginleşen karnıyla objektiflere poz verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Melisa Aslı Pamuk
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