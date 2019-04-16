SPOR

Hakan Keleş: Beşiktaş'tan puan alabilecek güçteyiz

SİVASSPOR HABERLERİ  | 16.04.2019 21:34 | Son Güncelleme

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Spor Toto Süper Lig'in 29. Haftasında oynayacakları Beşiktaş maçından galibiyetle ayrılabilecek güçte olduklarını söyledi.

Hakan Keleş: Beşiktaş'tan puan alabilecek güçteyiz

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, “Kötü bir seri gidiyorduk, moral açısından bize 1 puan iyi oldu. İyi oyun sergiledik fakat 1 puan aldık. Şimdi önümüzde Beşiktaş maçı var. Beşiktaş da ligin en formda takımı, bizim çok zor bir maç olacak. Fakat biz geçen sene evimizde Beşiktaş’ı yenmiştik, deplasmanda da bu sene yenmiştik. Yenebilecek güçteyiz. İyi hazırlanacağız ve seyircimizin desteği ile de hakkettiğimiz puanı veya puanları almak için uğraşacağız“ dedi.

Keleş, DG Sivasspor'da ilk maçına Beşiktaş karşısında çıktığının hatırlatılması üzerine, başlangıç için özel bir maç olduğunu belirterek, “Beşiktaş maçı benim için başlangıç için özel bir maçtı. Bundan sonra bizim için her maç önemli. Lig'de alt tarafla puan farkı 8, üst tarafla 3 puan farkımız var. Bakalım puan ya da puanlar alırsak bizim için çok iyi olacak. Beşiktaş da dediğim gibi ligin en formda takımı. Çok iyi gidiyorlar. Ama biz de yenebilecek güçteyiz, kendi evimizde. İnşallah o gün iyi konsantre oluruz. İyi hazırlanacağız. Puan yada puanlar alacağız. Eksiğimiz Rybalka’nın bir sakatlığı var, birde Özer cezalı. Şu an bir eksiğimiz yok, Muhammet de aramıza katıldı. Ligin kritik döneminde sakatlarımız, cezalılarımız oldu. Oda bizi baya zorladı ama şimdi toparlandık. İnşallah bunan sonra bir seri var, o seriden de iyi bir şekilde çıkıp ilk 10 içerisinde olmak istiyoruz” dedi.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman takım halinde yapılan ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman taktik çalışmaların yer aldığı uygulamalar ve yapılan çift kale maçla sona erdi.

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