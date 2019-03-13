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Hakan Keleş: Douglas başka takımlarla da görüşüyor

SİVASSPOR HABERLERİ  | 13.03.2019 14:49 | Son Güncelleme

Sezon sonunda hem Barcelona ile hem de Demir Grup Sivasspor ile kiralık sözleşmesi sona erecek Douglas için, kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Hakan Keleş açıklamalarda bulundu. Douglas'ın takımda kalmasını istediğini söyleyen Hakan Keleş, yıldız oyuncunun Galatasaray'la ön sözleşme imzalamadığını söyledi.

Hakan Keleş: Douglas başka takımlarla da görüşüyor

Sivasspor'un sezon başında Barcelona'dan kiraladığı Brezilyalı Douglas, Galatasaray'ın da gündeminde; sezon sonunda hem Katalan kulübüyle olan sözleşmesi sona eriyor. Sivasspor ile olan kiralık sözleşmesi de öyle...

Demir Grup Sivasspor teknik direktörü Hakan Keleş bu konuda önemli açıklamalar yaptı.

Radyospor'a konuşan Hakan Keleş, "Douglas'ı şimdi Galatasaray'la yazıyorlar. Daha önce Beşiktaş'la yazdılar. Şimdi Fenerbahçe ile oynayacağız, Fenerbahçe'ye yazarlar. Başakşehir maçından önce Robinho'ya talip oldular; sonra aldılar. Talipler oluyor. Ama kesinleşmiş bir şey yok. Biz de kendisiyle devam etmek istiyoruz. Görüşüyoruz, bizden memnun. Menajeriyle de birebir görüşüyoruz. Bize yansıtılan bir şey yok; ama başka kulüplerle de görüşüyorlar. Kesinleşmiş bir şey yok. Douglas 4 büyüklerde oynayabilecek bir oyuncu. Ben ilk anda söyledim. 'Çok iyi oyuncu, büyük takımlar alırlar. Bir an önce sözleşme uzatalım' dedim. Çok iyi performans sergiledi. Talipler var; ama Galatasaray'la ön anlaşma imzaladı mı bilmiyorum. Ben kendisine sordum 'ön anlaşma yapmadım' diyor" bakacağız" dedi.

Sözlerini sürdüren genç teknik adam, "5'inci İstanbul deplasmanımızın, dördünden 9 puan aldık; sadece Galatasaray'a mağlup olduk. Fenerbahçe maçı çok zor olacak; ama bizim amacımız kazanmak. Bir an önce 40 puan hedefimize ulaşmak istiyoruz. Fenerbahçe'nin iyi bir kadrosu var; ancak sonuca yansıtamıyor. Seyirci baskısı var. Fenerbahçe'nin iyi ve kötü yönlerini biliyoruz. Ersun hoca ile Ankaragücü''nde çalışmıştım. Hızlı hücum yapmaya çalışan; özellikle kenarları kullanan, sağ tarafı daha çok kullanan bir ekip. Biz kendimize inanıyor ve güveniyoruz. En iyi sonucu alacağız" şeklinde konuştu.

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