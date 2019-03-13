Hakan Keleş: Douglas başka takımlarla da görüşüyor

Sivasspor'un sezon başında Barcelona'dan kiraladığı Brezilyalı Douglas, Galatasaray'ın da gündeminde; sezon sonunda hem Katalan kulübüyle olan sözleşmesi sona eriyor. Sivasspor ile olan kiralık sözleşmesi de öyle...

Demir Grup Sivasspor teknik direktörü Hakan Keleş bu konuda önemli açıklamalar yaptı.

Radyospor'a konuşan Hakan Keleş, "Douglas'ı şimdi Galatasaray'la yazıyorlar. Daha önce Beşiktaş'la yazdılar. Şimdi Fenerbahçe ile oynayacağız, Fenerbahçe'ye yazarlar. Başakşehir maçından önce Robinho'ya talip oldular; sonra aldılar. Talipler oluyor. Ama kesinleşmiş bir şey yok. Biz de kendisiyle devam etmek istiyoruz. Görüşüyoruz, bizden memnun. Menajeriyle de birebir görüşüyoruz. Bize yansıtılan bir şey yok; ama başka kulüplerle de görüşüyorlar. Kesinleşmiş bir şey yok. Douglas 4 büyüklerde oynayabilecek bir oyuncu. Ben ilk anda söyledim. 'Çok iyi oyuncu, büyük takımlar alırlar. Bir an önce sözleşme uzatalım' dedim. Çok iyi performans sergiledi. Talipler var; ama Galatasaray'la ön anlaşma imzaladı mı bilmiyorum. Ben kendisine sordum 'ön anlaşma yapmadım' diyor" bakacağız" dedi.