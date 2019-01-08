Hakan Keleş: Robinho çapında Premier Lig'den 2 oyuncu alacağız

Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Antalya kampında yaptığı açıklamada, "İşin mutfağından geliyorum. 1. hoca olmak zor tabii ki. Ekiple beraber her kararı veriyoruz. Daha önceden birlikte olduğum bir ekipti. Ben geldikten sonra süreci oluşturduk. Kolay değil. Emek harcıyorsunuz. Gelen bu şansı iyi değerlendirdik. Her şey Sivasspor'un başarısı için. Ben 15 yıl top oynadım. 2 senedir bu kulübün bünyesindeyim. Birçok oyuncunun buraya gelmesine vesile oldum" dedi.

Hakan Keleş, Asistanaliz.com'a yaptığı açıklamada hedefler için de, "Biz geçen sene 7. olduk. Kadromuzu güçlendirdik ama sezona iyi başlayamadık. Gelmemle bir ivme yakalandı. Geldikten sonra hedefim 23 puanı yakalamaktı. Biz 24 yaptık. Hedefimiz ilk 10 içerisinde yer almak. Bu sene büyük takımların istikrarsız sonuçları ve VAR'ın olması bu dengeyi getirdi" ifadelerini kullandı.

"ROBINHO GİTTİ ANCAK B PLANIMIZ VAR"

Robinho hakkında da konuşan Keleş, "Robinho'yla çok iyi uyum içerisindeydik ama B planımız var. Genele baktığımızda futbolcu değeri bulduğunda veriyor. Maddi imkan sağlandı transfer gerçekleşti. Sözleşmesi 4 ay sonra sözleşmesi bitecekti. Sözleşmesini uzatmayı teklif ettik erteleyince de şartlar buraya geldi" diye konuştu.