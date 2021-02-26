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Hakan Kutlu: Sergen Yalçın'ı tebrik ederim

26.02.2021 21:43 | Son Güncelleme:
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Hakan Kutlu: Sergen Yalçın'ı tebrik ederim

Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Beşiktaş maçı sonrasında konuştu.

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 3-0 mağlup olan Dneizlispor'da teknik direktör Hakan Kutlu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Şanssız bir maç oynadıklarını dile getiren Denizlispor Teknik Direktörü, "Maçla ilgili detaya girmeyeceğim. İyi başladığımız bir oyundu. Golden önce pozisyonlarımız vardı. İyi bir takımla oynadık. Golle buluşsak oyun farklı olabilirdi. Beşiktaş'ı, Sergen Hoca'yı, hakemleri tebrik ediyorum. Önümüzde çok önemli bir maç var. İyi başladık ama iyi götüremedik. Pozisyonlara da girdik. Şanssız bir gündü bizim adımıza."

Gelecek hafta Yeni Malatyaspor ile oynayacakları maçı değerlendiren Hakan Kutlu, "Sagal yokken elimizdeki diğer oyuncularla devam edeceğiz. Hayati bir maça çıkacağız. 6 oyuncumuz sarı kart sınırındaydık. Bir tek Sagal gördü. O açıdan şanslıyız." ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın'ı tebrik eden Kutlu, "Beşiktaş çok iyi oynuyor. Bu maça kadar iyiydiler, bugün de iyiydiler. Sergen Yalçın'a tebrikler." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü Denizlispor
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
helal olsun sana yenilgiye rağmen tebrık etmıssın bazıları gibi ağlamammısın
GS veya FB'ye yenilip böyle deseydi yine böyle tebrik eder miydin? Tabii ki hayır. Başkasına mok atacağına kendinize bakın. Sürekli hakemlerin arkasından atıp tutan, onları baskı altına almak isteyen, asıl sizsiniz.

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