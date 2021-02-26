Hakan Kutlu: Sergen Yalçın'ı tebrik ederim

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 3-0 mağlup olan Dneizlispor'da teknik direktör Hakan Kutlu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Şanssız bir maç oynadıklarını dile getiren Denizlispor Teknik Direktörü, "Maçla ilgili detaya girmeyeceğim. İyi başladığımız bir oyundu. Golden önce pozisyonlarımız vardı. İyi bir takımla oynadık. Golle buluşsak oyun farklı olabilirdi. Beşiktaş'ı, Sergen Hoca'yı, hakemleri tebrik ediyorum. Önümüzde çok önemli bir maç var. İyi başladık ama iyi götüremedik. Pozisyonlara da girdik. Şanssız bir gündü bizim adımıza."

Gelecek hafta Yeni Malatyaspor ile oynayacakları maçı değerlendiren Hakan Kutlu, "Sagal yokken elimizdeki diğer oyuncularla devam edeceğiz. Hayati bir maça çıkacağız. 6 oyuncumuz sarı kart sınırındaydık. Bir tek Sagal gördü. O açıdan şanslıyız." ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın'ı tebrik eden Kutlu, "Beşiktaş çok iyi oynuyor. Bu maça kadar iyiydiler, bugün de iyiydiler. Sergen Yalçın'a tebrikler." dedi.

