Hakan: Muhafız'ın oyuncusu Hazar Ergüçlü'den cesur pozlar

Çağatay Ulusoy'la başrolünü paylaştığı Hakan: Muhafız dizisiyle adını dünya çapında duyuran oyuncu Hazar Ergüçlü, Instyle dergisinin çekimi için objektif karşısına geçti.

Oyunculuk performansıyla göz dolduran Ergüçlü, dergi için cesur pozlar verdi.

Hazar Ergüçlü SİYAD'da 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülü kazandığı 'Kar' filminin yönetmeni Emre Erdoğdu'nun yeni filminin yapımcısı oldu.

"GÜCÜM YETTİĞİNCE DESTEK OLDUM"

Başrolünde yer aldığı "Kar" filmi sayesinde tanıştığı yönetmen Emre Erdoğdu'nun yeni filminin yapımı için ona parasal destek sağlayacağını açıklayan Ergüçlü şöyle konuştu:

"Türkiye'de bağımsız sinema destek bulmakta hep zorlandı ama şu an hiç bulamıyor o desteği. Ben de Emre birilerine boyun eğsin istemedim ve gücümüz yettiğince destek olmak istedim."

"FİLMLERE İDEOLOJİK YAKLAŞMIYORUM"

Hazar Ergüçlü, bağımsız filmleri, gişe filmleri, popüler kültür dizileri, uluslararası projeleri ve reklam kampanyalarını bir arada yürüttüğü kariyeri ile ilgili "Popüler kültürün içinde olmayı da seviyorum, bağımsız sinemanın da. İdeolojik yaklaşmıyorum, ikisinin dinamiğinden aldığım haz başka" diye açıkladı.