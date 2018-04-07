MAGAZİN

Hakan Peker: Böyle bir şeye ihtiyacım yok!

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.04.2018 13:30 | Son Güncelleme

Hakan Peker, önceki akşam Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sevenleriyle buluştu.

Hakan Peker: Böyle bir şeye ihtiyacım yok!

Hakan Peker, yakında çıkacak yeni albümünde yer alan şarkılarını da ilk kez seslendirdi. Konseri izleyenler arasında Özge Ulusoy ile Eda-Metin Özülkü çifti de vardı.

Metin Özülkü’nün sunduğu “Engelli Sahne”ye konuk olduğunda rejiye “Beni çek” diye kızıp programı terk eden Hakan Peker, “Görüyorsunuz Metin Özülkü de programın diğer konuğu görme engelli Eyüp Sultan Aylar da burada. Sosyal medyada benim için ‘Engelli konuğu engellemeye çalıştı’ denildi.

'BEN 30 YILDIR SAHNELERDEYİM'

Sonradan programın yönetmeni bile beni aradı, ‘Abi kusura bakma, senin notların bana program sonrası iletildi’ dedi. Ben 30 yıldır sahnelerdeyim, çıkmadığım TV programı kalmadı. Sizce benim böyle bir şeye ihtiyacım olabilir mi?” dedi.

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Hakan Peker TRT Müzik

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