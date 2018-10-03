Hakan Sabancı: Kızların tribine gelemiyorum

Hakan Sabancı, Aslı Şen’in YouTube kanalına konuk oldu. Sabancı, kendisiyle ilgili merak edilen tüm sorulara yanıt verdi.

Sabancı, aile bağlarından özel hayatına kadar merak edilen birçok konuda açıklamalarda bulundu.

“Hayatım sosyal medyada paylaştığım fotoğraflardan ibaret değil” diyen Sabancı, kendisine yöneltilen bazı yorumların aslında kişiliğini yansıtmadığından yakındı.

Hakan Sabancı, özel hayatıyla ilgili soruya ise şöyle yanıt verdi: “İlişkilerimde yalandan hiç hoşlanmam. Kızlarda bir trip atma eğilimi var. Buna hiç gelemiyorum. Konuşularak çözülemeyecek hiçbir konu yok bence. Güleryüzlü, samimi ve esprili kızlardan hoşlanırım.”



