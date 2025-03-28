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Tuba Büyüküstün'den gözaltı tepkisi! "İnsan memleketinde güvendedir"

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasında başlayan ve devam eden protestolarda gözaltına alınanlara dair Tuba Büyüküstün de paylaşımda bulundu. Oyuncu 'adalet' vurgusu yaptı.

Tuba Büyüküstün'den gözaltı tepkisi! "İnsan memleketinde güvendedir"
Kubra Akalın

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanması sonrası devam eden tepkiler sürüyor. Özellikle üniversite öğrencilerinin protestolar her gün gündeme geliyor.

Protestolarda gözaltına alınan öğrencilerin sayısı da artıyor. Bu duruma sosyal medyada ise tepkiler var. Tuba Büyüküstün de öğrencilerin gözaltına alınmasına dair paylaşımlar da bulundu.

Oyuncu 'adalet' vurgusu yaparak "Memleket evdir, yuvadır. İnsan memleketinde güvendedir, huzurdadır. Yani, böyle olmalıdır" dedi ve şunları yazdı:

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"GENÇLERE KULAK VERİLMELİ"

"Adaletlidir, kucak açan, besleyen, kollayandır. Memleket, herkese eşit seviyede durur. Memlekette adaleti, refahı, hoşgörüyü, saygıyı sağlaması için seçilenler, memleketin sahibi değil, sadece birer bireyleridir. Bir de memleketin çocukları vardır, gençleri. Yarının yetişkinleri, memleketi besleyecek, büyütecek, daha ileri götürecek olanlar. Çünkü amaç her zaman yarın dünden daha iyi olmaktır. Onlar ne hissediyorsa, neyi öngörüyorsa gelecek odur. O yüzden çocuklara, gençlere kulak verilmeli, dikkatle dinlenmelidir. Çünkü onlar bizden daha temiz bir yürekle bakarlar. Bellekleri henüz kirlenmemiştir.

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Bir memleketin gençleri geleceklerinden umutsuzsa, önünü göremiyorsa, aydınlık bir çıkış bulamıyorsa, bir memleketin çocukları, söyledikleri dinlenmiyor, duyulmuyorsa, konuştuklarında, 'Biz buradayız, bizi dinleyin, duyun, söylemek istediklerimiz va' dediklerinde susturuluyorsa, tutuklanıyor, hapse atılıyorsa... Memleket nasıl yuva olur?"

Mynet'in Sesi
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