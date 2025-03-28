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İşte Benim Stilim ne zaman başlıyor? İşte Benim Stilim 2025 jürileri kimler?

Ekranların en sevilen moda programı İşte Benim Stilim efsanesi geri dönüyor. Sevilen ve ilgiyle izlenen yarışma Tv8 ekranlarında yeniden izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İlk fragmanı yayınlanan yarışma için araştırmalar da hız kazandı. Peki, İşte Benim Stilim ne zaman başlıyor? İşte Benim Stilim 2025 jürileri kimler? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

İşte Benim Stilim ne zaman başlıyor? İşte Benim Stilim 2025 jürileri kimler?
Öznur Yaslı İkier

Bir dönemin efsane moda programı yarışması İşte Benim Stilim yeniden başlıyor. Öykü Serter'in sunuculuğu üstlendiği yarışmanın ilk tanıtımı sosyal medyada gündem oldu. Yarışmayı heyecanla bekleyenler ise İşte Benim Stilim ne zaman başlıyor? İşte Benim Stilim 2025 jürileri kimler? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar bile...

öykü

İŞTE BENİM STİLİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ekranların efsane moda programı yarışması İşte Benim Stilim 31 Mart Pazartesi günü saat 12.30’da ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

JÜR

İŞTE BENİM STİLİM JÜRİLERİ KİMLER?

Öykü Serter'in sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın jüri koltuğunda ise Ivana Sert, Güzide Duran ve Nur Bilen Yavuzer yer alıyor.

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İşte Benim Stilim Ivana Sert Öykü Serter
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