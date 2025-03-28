Bir dönemin efsane moda programı yarışması İşte Benim Stilim yeniden başlıyor. Öykü Serter'in sunuculuğu üstlendiği yarışmanın ilk tanıtımı sosyal medyada gündem oldu. Yarışmayı heyecanla bekleyenler ise İşte Benim Stilim ne zaman başlıyor? İşte Benim Stilim 2025 jürileri kimler? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar bile...

İŞTE BENİM STİLİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ekranların efsane moda programı yarışması İşte Benim Stilim 31 Mart Pazartesi günü saat 12.30’da ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

İŞTE BENİM STİLİM JÜRİLERİ KİMLER?

Öykü Serter'in sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın jüri koltuğunda ise Ivana Sert, Güzide Duran ve Nur Bilen Yavuzer yer alıyor.