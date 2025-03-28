Bir dönemin efsane moda programı yarışması İşte Benim Stilim yeniden başlıyor. Öykü Serter'in sunuculuğu üstlendiği yarışmanın ilk tanıtımı sosyal medyada gündem oldu. Yarışmayı heyecanla bekleyenler ise İşte Benim Stilim ne zaman başlıyor? İşte Benim Stilim 2025 jürileri kimler? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar bile...
Ekranların efsane moda programı yarışması İşte Benim Stilim 31 Mart Pazartesi günü saat 12.30’da ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.
Öykü Serter'in sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın jüri koltuğunda ise Ivana Sert, Güzide Duran ve Nur Bilen Yavuzer yer alıyor.
Efsane geri dönüyor, heyecan başlıyor🤩— İşte Benim Stilim (@istebenimstilim) March 27, 2025
Jüri üyeleri İvana Sert, Nur Bilen Yavuzer ve Güzide Duran, konuk Burak Kut ve sunucu Öykü Serter ile #İşteBenimStilim yeni sezon ilk bölüm Pazartesi 12.30’da TV8’de #İşteBenimStilim #TV8 #İvanaSert #NurBilenYavuzer #GüzideDuran #ÖyküSerter pic.twitter.com/hqle36EAOz
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