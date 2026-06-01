Hakan Safi bombayı patlattı! 'İki yıldız getireceğim' demişti: O isim ortaya çıktı

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adaylarının transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertli kulüpte 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek seçimde yeni başkan belirlenirken, adaylar da güçlü kadro kurmak için temaslarını sürdürüyor.

LEWANDOWSKI İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Başkan adaylarından Hakan Safi'nin transfer listesindeki en dikkat çekici isimlerden birinin Robert Lewandowski olduğu ortaya çıktı. Daha önce Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy ile görüşmeler yaptığını açıklayan Safi'nin, dünyaca ünlü golcü Lewandowski için de girişimlerde bulunduğu belirtildi.

İddialara göre Safi, Barcelona ile yollarını ayıran Polonyalı yıldız için resmi teklifini iletti. Tecrübeli santrforun geleceğiyle ilgili kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor.

DÜNYA YILDIZI SÖZÜ

Hakan Safi, daha önce yaptığı açıklamada transfer hedeflerine ilişkin önemli ifadeler kullanmıştı. Safi, "İki tane milli oyuncuyla anlaştık, onları da açıklayacağız. 'İki tane de dünya yıldızı getireceğim' dedim, bu belki üç bile olabilir." sözleriyle taraftarlarda büyük heyecan yaratmıştı.

Lewandowski'nin de bu planın en önemli parçalarından biri olduğu ifade ediliyor.

İKİ YILLIK SÖZLEŞME TALEBİ

Haberde yer alan bilgilere göre 37 yaşındaki golcü, yeni kulübüyle iki yıllık sözleşme imzalamak istiyor. Hakan Safi'nin ise bu transferi gerçekleştirebilmek adına tüm şartları zorlamaya hazır olduğu aktarıldı.

TECRÜBELİ GOLCÜNÜN KARİYERİ

Avrupa futbolunun son yıllardaki en önemli santrforları arasında gösterilen Robert Lewandowski, kariyerinde Barcelona ve Bayern Münih başta olmak üzere birçok önemli takımın formasını giydi. Daha önce Borussia Dortmund, Lech Poznan, Znic, Legia, Delta ve Varsovia ekiplerinde de görev yapan yıldız futbolcu, golcü kimliğiyle adından söz ettirdi.

Barcelona kariyerinin ardından yeni bir maceraya hazırlanan Lewandowski, geride kalan sezonda çıktığı 46 maçta 19 gol atıp 4 asist üreterek takımına katkı sağladı.