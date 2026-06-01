Galatasaray'da yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek ile yönetimi mazbatalarını aldı

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirilen törende, olağan seçimli genel kurul divan heyeti mazbataları takdim etti.

Sarı-kırmızılı kulüpte üst üste 3, toplamda ise 4. kez başkan seçilen Dursun Özbek'e mazbatasını genel kurul divan başkanı Ahmet Kemal Kumkumoğlu verdi.

Daha sonra yönetim, denetleme, sicil ve disiplin kurullarında yer alan üyelere mazbataları sunuldu.

Mazbataların verilmesinin ardından konuşma yapan Dursun Özbek, yönetim kurulu olarak büyük bir emanet aldıklarını belirterek, "2022'den beri benim başkanlığımda yönetim kurulları oluşturduk. Geçtiğimiz 4 sene içinde yaptığımız işler, genel kurul tarafından beğenildi. 2026-2028 dönemi için de bu göreve layık görüldük. Bu bizim sorumluluğumuzu artırıyor. Daha iyisini yapmak zorundayız. Bu amaçla geliyoruz. Geçmiş dönemde yaptıklarımızdan daha iyisini yapacağız. Ben, bugüne kadar Galatasaray camiasının bize verdiği desteğin devam etmesini istiyorum. Onların desteğine ihtiyacımız var. 2026-2028 döneminin Galatasaray Kulübü için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

ÖZBEK'İN YENİ DÖNEM LİSTESİ

Özbek'in divan kuruluna sunduğu yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulu asıl ve yedek üye listeleri şöyle:

Yönetim asıl: Dursun Özbek, Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Saruhan Cibara, Abdullah Kavukcu, Mehmet Burak Kutluğ, Fatih Demircan, Özen Kuzu

Yönetim yedek: Bora İsmail Bahçetepe, Ozan Bingöl Yurtsever, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ömer Sarıgül

Denetim asıl: Sinan Şahin, Gül Rengin Günay, Hasan Can Külahçıoğlu

Denetim yedek: Halil Cem Burnaz, Nazımcan Aygın, Çağatay Aras Uçkun

Sicil asıl: Mehmet Çağatay Altınlı, Nedime Canipek Konuksever, Okan Güngör, Utku Çağatay Aksoy, Berat Uygur, Mehmet Selim Yavuz, Burçin Aslan

Sicil yedek: Özgür Kızılelma, Yakup Peker, Sadettin Can Bilginer

Disiplin asıl: Hakkı Akil, Mithat Can Baydarol, Muharrem Remzi Tan, Mustafa İbrahim Ziyal, Aydın Önder, Ahmet Murat Canaydın, Ali Baran Öztürk

Disiplin yedek: Hasan Mehmet Tirali, Nuri Bora Ebussuutoğlu, Sencer Seren, Mustafa Kaya Özgül, Günran Çalın