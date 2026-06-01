Galatasaray ve Napoli arasında hiç beklenmedik takas! Yıldız ismi istiyorlar

Galatasaray ile Napoli arasında transfer hattı yeniden hareketlendi. İtalyan ekibinin Wilfried Singo'yu yakından takip ettiği belirtilirken, sarı-kırmızılıların da daha önce kadrosunda yer alan Noa Lang için gelişmeleri dikkatle izlediği öne sürüldü.

Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray ile Napoli arasında son dönemde artan temaslar, yeni bir transfer iddiasını daha gündeme taşıdı. İki kulüp arasında oluşan yakın ilişki, yaz transfer döneminde farklı hamlelerin önünü açabilir.

NAPOLI'NİN GÜNDEMİNDE SINGO VAR

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Napoli, Galatasaray forması giyen Wilfried Singo'yu kadrosuna katmak istiyor. İtalyan ekibinin, başarılı savunma oyuncusunu Torino'da forma giydiği dönemden bu yana takip ettiği ve oyuncuya olan ilgisini sürdürdüğü belirtildi.

GALATASARAY'DAN NOA LANG TAKİBİ

Sarı-kırmızılılar ise Napoli'nin oyuncularını yakından izlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Noa Lang'ın durumu Galatasaray'ın gündemindeki yerini koruyor. Yönetimin, Hollandalı futbolcuyla ilgili gelişmeleri dikkatle takip ettiği ifade edildi.

TAKAS İHTİMALİ...

Il Mattino'da yer alan haberde iki kulüp arasındaki olası transfer bağlantısına ilişkin dikkat çekici değerlendirmeler yapıldı.

"Galatasaray, Singo'yu satmak istiyor ancak 30 milyon euro'nun üzerinin yüksek bir rakam karşılığında bırakacaklar. Galatasaray ayrıca, Giovanni Manna'nın [Napoli Sportif Direktörü] elinde bulunan birkaç oyuncuya ilgi duyuyor, özellikle de büyük bir izlenim bırakan Noa Lang'a. Bu bir opsiyon olabilir."

Bu gelişmeler, Galatasaray ile Napoli arasında önümüzdeki günlerde yeni transfer görüşmelerinin yaşanabileceği yönündeki beklentileri artırdı.

