Hakan Safi'den flaş İtiraf! Kerem Aktürkoğlu'ndan sonra İrfan Can'ın da maaşını ödüyor

Fenerbahçe’de kongre geri sayımı sürerken başkan adaylarından iş insanı Hakan Safi, Büyükçekmeceli Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği'nde gerçekleştirdiği buluşmada gündemi sarsacak itiraflara ve iddialı transfer vaatlerine imza attı. Kulübün içinde bulunduğu duruma dair çarpıcı bir perde arkası bilgisini paylaşan Safi, Ali Koç yönetiminin ricası üzerine yıldız oyuncu İrfan Can Kahveci'nin maaşını kendi cebinden ödediğini açıkladı. Seçim öncesi gövde gösterisi yapan başkan adayı, taraftara söz verdiği 2 milli ve 3 dünya yıldızı yabancı oyuncu transferinde ıslak imza aşamasına gelindiğini belirterek, "Yarın transferleri açıklamaya başlayacağım" dedi.

HAKAN SAFİ’DEN FENERBAHÇE GÜNDEMİNİ SARSACAK İTİRAF! "İRFAN CAN KAHVECİ’NİN MAAŞINI BEN ÖDÜYORUM!"

Ali Koç yönetimiyle arasındaki bu gizli anlaşmayı açık yüreklilikle paylaşan Safi, "Yanlış anlaşılmasın, şu anda İrfan Can Kahveci’nin parasını ben ödüyorum. Helali de hoş olsun. İlk kontratını şikayet ediyorlar sanırım, değil mi? İkinci kontrat zamanı geldiğinde benden rica ettiler. Ben de Fenerbahçe aşkına, sevgili Ali Koç başkanımı sevdiğim için de çıkardım, düşünmeden bu paraları verdim. Ama konuşamıyoruz, konuşunca da ‘Sen çok para konuşuyorsun.’ diyorlar. Ne yapmak lazım, ben anlamadım?" ifadelerini kullanarak sitem etti.

"YARIN TRANSFERLERİ AÇIKLAMAYA BAŞLIYORUM, ŞAMPİYONLAR LİGİ PAZARLIĞI YAPIYORUZ!"

Dernek ziyaretinde taraftarlara transfer müjdelerini de peş peşe sıralayan Hakan Safi, daha önce sözünü verdiği dünya yıldızları için artık gün sayıldığını belirtti. Transferlerin resmiyete dökülmesi için ıslak imzayı beklediklerini vurgulayan Safi, görüşmelerde gelinen son noktayı şu sözlerle özetledi:

"Yarın transferleri açıklamaya başlayacağım. Islak imza olmadan açıklamak istemiyoruz. 2 tane milli, 2-3 tane dünya yıldızı yabancı oyuncu sözü vermiştim. Şimdi oyuncularla 'Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya ne kadar bonus verirsin' pazarlıkları yapıyoruz. Demek ki iyi yoldayız."

"BIKTIK SİZDEN, ÇEKİLİN DE HİZMET EDELİM!"

Fenerbahçe başkan adaylığı sürecinde vites artıran iş insanı Hakan Safi, sarı-lacivertli kulübün diğer başkan adayı Aziz Yıldırım'a yönelik eleştirilerinin dozunu artırdı. Yıldırım yönetiminin "limit" mazeretlerinin arkasına sığındığını iddia eden Safi, çok sert ifadeler kullanarak adeta meydan okudu.

Safi, "Yeter kardeşim, bıktık biz sizden ya! Yeter bir çekilin bizden ya! Ben diyorum 'Dünya yıldızı getireceğim', diyor ki 'Limit yok.' Ee var limit! Limit yoktu işte, gittik Kerem'i getirdik. Çıkın siz de yapın kardeşim ya! Hizmet edin!" sözleriyle camiadaki eylemsizlik ortamına tepki gösterdi.

"İSTEDİKLERİNİN İKİ KATINI VERDİM, ŞAŞIRDILAR!"

Yıldız transferlerini ikna etmek için kullandığı sıra dışı taktiği ve cömert prim sistemini de paylaşan Hakan Safi, oyuncuları tamamen başarıya endeksli hale getirdiğini belirtti. Paranın başarı geldikten sonra bir teferruat olduğunu savunan Safi, "Oyuncularla konuşurken başarı bonuslarını çok severim. 20 gole başka para, 25 gole başka para, derbiye başka para... İstediklerinin iki katını verdim. Şaşırdılar. Sen atacaksın ki hep beraber sevineceğiz. Kazandıktan sonra 500 bin euro'nun ne önemi var? Yeter ki kazanalım." dedi.

İŞTE HAKAN SAFİ’NİN TEKNİK DİREKTÖR LİSTESİ!

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi’nin yeni sezonda takımın başına getirmek istediği teknik direktör adayları, gazeteci Sercan Hamzaoğlu’nun paylaştığı kulis bilgisiyle netleşti. Sarı-lacivertli kulübe dünya çapında bir vizyon vadeden Safi’nin listesindeki ilk ve en güçlü tercih, dünyaca ünlü İtalyan teknik adam Antonio Conte oldu.

Listenin ikinci sırasında genç ve taktik dehası sistem hocası Francesco Farioli yer alırken, üçüncü tercih olarak ise İtalyan ekolünün tecrübeli ismi Vincenzo Montella belirlendi. Hakan Safi’nin yabancı hoca formülünün dışında, takımı yerli bir isme emanet etme kararı alması durumunda ise tek ve kesin adayının İsmail Kartal olacağı öğrenildi.