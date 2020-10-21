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Hakan Taşıyan sağlığıyla ilgili konuştu! 'Sağlık Bakanlığımız...'

21.10.2020 15:38 | Son Güncelleme:
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Hakan Taşıyan sağlığıyla ilgili konuştu! 'Sağlık Bakanlığımız...'

Arabesk müziğin ünlü ismi Hakan Taşıyan, klip çekimi sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, acil şekilde organ nakline ihtiyacı olduğu açıklanmıştı. Hakan Taşıyan'dan güzel haber geldi. İşte Taşıyan'ın sağlık durumu hakkında yaptığı açıklama..

Hakan Taşıyan’ın hastalığı, karaciğer ve böbrek rahatsızlığına kadar ilerledi. Dün sevenlerinden dua isteyen Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

'SAĞLIK DURUMUM YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR'

Sağlık durumu hakkında açıklama yapan Taşıyan, "Sağlık Bakanlığımız ve Sayın Bakanımız dünden beri sağlık durumumu yakinen takip ediyor. Yarın Ankara Şehir Hastanesinde tüm tetkiklerim yapılıp hekimlerimiz tarafından değerlendirilecek. Şu an karaciğer ve böbreklerimde hastalık ilerlemiş durumda. Organ nakli aşamasında olup olmadığı bu değerlemelerin neticesinde netleşecek. Bakanlığımız süreci her yönüyle takip ediyor. Duanızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.

'ORGAN NAKLİNE İHTİYACI VAR'

Dün, Hakan Taşıyan’ın sosyal medya hesabından “Sevgili dostlarımız, değerli sanatçımız Hakan Taşıyan bugün itibariyle sağlık sorunları nedeniyle ağır durumdadır. Organ nakline ihtiyacı vardır. Kendisini tekrar aramızda görmek için destek lazım desteklerinizi bekliyoruz” açıklaması yayımlanmıştı.


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