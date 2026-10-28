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Kim Kardashian'ın derin göğüs dekoltesi dikkat çekti! Bakan bir daha baktı

Tarzıyla her zaman adından söz ettiren Kim Kardashian, Meksika'daki All’s Fair galasında cesur elbisesiyle dikkat çekti. Beyaz derin dekolteli elbise tercih edne Kim'e bir bakan bir daha baktı.

Kim Kardashian'ın derin göğüs dekoltesi dikkat çekti! Bakan bir daha baktı

Kim Kardashian, günü Meksika’da düzenlenen All’s Fair dizisinin ikinci sezon galasında dikkatleri üzerine çekti. 46 yaşındaki televizyon yıldızı, derin göğüs dekolteli, vücudunu saran krem rengi lateks elbisesiyle göz kamaştırdı.

Kardashian’ın galadaki görünümü oldukça dikkat çekiciydi. Özellikle derin göğüs dekoltesi ve meme ucu kısmındaki vurgu gözden kaçmadı. Bir bakanın bir daha baktığı Kim Kardashian yine adından söz ettirmeyi başardı.

Kim Kardashian ın derin göğüs dekoltesi dikkat çekti! Bakan bir daha baktı 1

Sosyal medyada ünlü yıldızın görünümüne eleştiriler vardı. Kim'in bu seçimi oldukça rüküş bulundu. Sosyal medyada "Sanki takma meme ucu var gibi", "Işık var gibi göğüslerinde", "Bu ne garip kıyafet" yorumları yapıldı.

Kim Kardashian ın derin göğüs dekoltesi dikkat çekti! Bakan bir daha baktı 2

Öte yandan dizideki rolüyle de eleştiri oklarının hedefi olan Kim Kardashian, oyunculuğuna yöneltilen yoğun eleştirilerin kendisini “öz güvensiz” hissettirdiğini söyledi.

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Kim Kardashian
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