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Hakan Ural'dan koronavirüs çözümü! "Bill Gates'i tutuklayın..."

06.01.2022 07:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Programında sağlık çalışanlarıyla ilgili söylediği sözler yüzünden geçtiğimiz günlerde büyük tepki alan Hakan Ural koronavirüs için çözümünü sosyal medyadan paylaştı. Hakan Ural çözümü Bill Gates'i tutuklamakta buldu.

Hakan Ural'dan koronavirüs çözümü! "Bill Gates'i tutuklayın..."

Neler Oluyor Hayatta programında sunucu olan ve yaptığı açıklamalarla zaman zaman tepki çeken Hakan Ural bir süre önce koronavirüse yakalandı. Süreci hastanede geçiren ve sağlığına kavuşan Hakan Ural son sosyal medyada ilginç bir paylaşım yaptı.

Neler Oluyor Hayatta sunucusu Hakan Ural koronavirüse çözüm buldu. Ural yaptığı paylaşımda "Koronavirüse çözüm önerim: Bill Gates'i acil neredeyse bulup tutuklayın. Kapatın. Sağlam bir pazarlık yapıp askeri müşterekte ne istiyorsa anlaşın bitsin bu çile usandık, bıktık" dedi.

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Hakan Ural'ın ciddi olup olmadığı takipçileri tarafından merak konusu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Bill Gates Hakan Ural
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