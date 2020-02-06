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Hakan Ural'dan Seda Akgül'e sert yanıt: Örf adetlerimize aykırı...

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2020 10:01 | Son Güncelleme

Neler Oluyor hayatta isimli programının sunucu Seda Akgül programdan ayrıldıktan sonra partneri olan Hakan Ural ile ilgili zehir zemberek sözler söyledi. Hakan Ural iddialar hakkında bir açıklama yaptı.

Hakan Ural'dan Seda Akgül'e sert yanıt: Örf adetlerimize aykırı...

'Neler Oluyor Hayatta' programından ayrılan Seda Akgül partneri Hakan Ural hakkında olay sözler söylemişti. Ural eski partneri Seda Akgül’ün programdan ayrılması sonrası, Akgül’ün "Ural yüzünden ayrıldım" iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

"Ben kimsenin ekmeği ile oynamadım" diyen Ural açıklamasında şunları söyledi:

Seda Akgül 'Neler Oluyor Hayatta' programından neden ayrıldı?Seda Akgül 'Neler Oluyor Hayatta' programından neden ayrıldı?

"Hayatımda hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayı bırakın; herhangi bir zarar verme ihtimalinin düşüncesini bile içinde yaşatmayan bir insanım. Kırıldığım, haksızlığa uğradığım durumlarda bile sadece bir pardonu özrü kafi görecek kadar da hoş görülüyüm, kinci değilim. Seda Hanım ile ilgili bir sorunum tasarrufum olsaydı takdir edersiniz ki 3 ay önce daha önce de kendisi ile çalışmış biri olarak sadece istemediğimi belirtmem kafi olurdu...” dedi.

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URAL SERT KONUŞTU

Ural, “Kaldı ki kendi ağzından şahsıma 2 ay önce yayınlanmış röportajında defalarca teşekkür ettiği ortadadır. Bu ayrılığın nedenlerinden birinin ben olarak gösterilmesi her şeyden önce Allah indinde günah almaktır, yazıktır ve ayıptır” şeklinde devam etti.

Ural hızını alamayıp açıklamasının devamında ise "İş etik ve ahlaklarına, örf adetlerimize, bir de değil birkaç kere aykırı davranma sonucu kaynaklanan ayrılık bu işe emek veren tüm kişi ve kuruluşların bir arada verdiği tasarruftur" dedi.

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hakan ural, seda akgül, seda akgül instagram,

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