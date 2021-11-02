Hakan Ural neden yok? Hakan Ural’ın hastalığı ne? Açıklamayı kendisi yaptı!

Instagram’dan açıklama yapan Hakan Ural, birkaç gün ‘’Neler Oluyor Hayatta’’ programında olmayacağını duyurdu. Programın devam edeceğini belirten Hakan Ural, ‘’İlk fırsatta buluşmak üzere selam, sevgi, saygılar’’ dedi.

HAKAN URAL NEDEN YOK?

Neler Oluyor Hayatta programının sunucularından Hakan Ural, Instagram’dan yaptığı açıklamada birkaç gün programda yer almayacağını duyurdu. Ural, "Sevgili arkadaşlar rahatsızlığım nedeniyle bikaç gün sizlerden ayrı kalacağım sanırım ciddi soğuk almışım program devam ediyo @nurtugbaalgul ve destek olacak dostumuzu eminim yanlız bırakmazsınız ilk fırsatta buluşmak üzere selam sevgi saygılar” ifadelerini kullandı.

HAKAN URAL KİMDİR?

Hakan Ural, 10 Mayıs 1967 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babası ünlü şarkıcı Selçuk Ural'dır.

Hakan Ural'ın babası Selçuk Ural, annesi ile hiç evlenmedi, 16 yaşına kadar çocuğu olduğunu dahi kabul etmemiştir. Ancak 17 yaşına geldiğinde babasının velayetine geçebildi. Fındıkzade'de anneannesinin evinde büyümüştür. Çocukluğunda ayakkabı boyamış, elektrikçide çalışmış ve su satarak geçimini sağlamıştır.

16 yaşında mankenlik yapmaya başladı. Ardından Yeşilçam'dan üst üste teklifler almaya başladı. Fakat okulu nedeniyle Amerika'ya gitti, geldi.İlk olarak 1986 yılında Banu Alkan ile birlikte oynadığı Mavi Yolculuk filmi ile tanınan Hakan Ural, 1987 yılında Serpil Çakmaklı, Harika Avcı, Oya Aydoğan gibi birçok isimle başrol oynadı.

1999'da sahte çürük raporu aldığı gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına çarptırılan Hakan Ural, 3713 sayılı Şartlı Tahliye Yasası'ndan yararlanarak cezasının 5'te 2'sini yattıktan sonra tahliye edildi. Hakan Ural, derhal askere alındı. Acemi eğitimini Hatay'da yaptı, kalan aylarını da Van'da asker olarak geçirdi.

1988 yılında şarkıcı Sibel Can ile evlenen Hakan Ural, genç yaşta baba oldu. Çiftin evliliklerinden Melisa ve Engincan adında iki çocukları bulunmaktadır. Ural, Sibel Can ile evliliği süresince emlakçılık yaptı. Sezen Aksu, Nükhet Duru ve Hülya Avşar'ın şu an oturdukları evleri Hakan Ural sattı. Çift 1999 yılında boşandı.

Hakan Ural 2002 yılında tanıştığı Saray Halı'nın sahibinin torunu Ezgi Can ile 2005 yılında evlendi. Gisella adında bir kızı daha vardır.

2008 yılında başrollerinde Kadir İnanır'ın oynadığı "İpsiz Recep" adlı dizide Hakan Ural; Burcu Kara, Nihat Nikerel, Mesut Akusta ile beraber rol aldı.2009 yılında "Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi" adlı sinema filminde Aydemir Akbaş, Şafak Sezer, Ali Sürmeli ile birlikte oynadı.

2012 yılında "Araf Zamanı" adlı dizide, Saruhan Hünel, Selin Ortaçlı, Sermin Hürmeriç, Kürşat Başar, Burak Sergen ile beraber rol aldı.

Hakan Ural, 2014 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını anlatan Kod Adı K.O.Z filminde oynadı. Cem Kurtoğlu'nun Recep Tayyip Erdoğan'ı canlandırdığı filmde Hazım Körmükçü, Tolga Karel, Günay Musayeva, Turgay Tanülkü, Orhan Kılıç, Hakan Ural, Yılmaz Gruda gibi oyuncular rol aldı.

Sosyal medya platformu instagram'da @hakanuralofficial ismiyle yer alan Ural'ın, 396 bin takipçisi bulunmaktadır.

FİLMLERİ, DİZİLERİ VE PROGRAMLARI

Kod Adı: K.O.Z. Altan Çınar 2014

Araf Zamanı Hakan 2012

Kehribar Oğuz Doğu 2016

Can Tertip Yüzbaşı Yılmaz Arslan 2015

Para=Dolar Cenker 2008

Maskeli Beşler: Kıbrıs Faruk 2008

Komedi Dükkanı Konuk Oyuncu 2008

Kara Murat: Mora'nın Ateşi Yok 2011

Kolpaçino Sırrı 2009

İpsiz Recep Ahmet 2008

Bir Yıldız Tutuldu Mozart Metin 2003

Kardelen Yok 2002

Yeni Hayat Cenker 2001

El Gibi Yiğit 2007

Maskeli Beşler: Irak Dışişleri Bakanı 2006

Nefes Nefese İlhan 2005

Nilgün Reha 1999

Sibel Orhan 1998

Gülüm Kanat 1997

Yapayalnız Yok 2001

Savunma Faruk 2000

Çember Salih 2000

Kaldırım Çiçeği Murat 1996

Irmakların Türküsü1995

Zirvedekiler Yok 1994

Böyle mi Olacaktı Ahmet Tanrıyar 1997

Anlaşma Noktası Hakan 1997

Şahin Kartal - Şahin 1996

Çıkmaz Hakan 1992

Itri Itri 1991

İki Yabancı Orhan 1990

Duygular Ve Hayaller Yok 1994

Senin İçin Bir Kadeh Levent 1993

Barışta Savaşanlar Yok 1993

Şeytanın Kurbanları Aydemir 1989

Fotoğraflar Yorgo 1989

Çılgın Aşıklar Yok 1990

Madde 438 Oktay 1990

Alev Gibi Bir Kız Ahmet 1990

Tek Başına Konuk Oyuncu 1988

Dört Köşe Dünya Metin 1988

Bir Aşk Yeter Yok 1989

Bir Aşk Bin Günah Nasip 1989

Yalnız Kadın Hakan 1987

Ortak Hakan 1987

Belki Yarın Yok 1988

Ateş Gibi/ Ilık Düşler Yok 1988

Çember Yok 1987

Alışırım Metin 1987

Alnımdaki Bıçak Yarası Halil 1987

Fare Kapanı Yok 1987

Deniz Yok 1987

Mavi Yolculuk Selçuk 1986

PROGRAMLAR

Gel Konuşalım Sunucu 2017-2019 TV8

Aramızda Kalmasın Sunucu 2016 TV8

Survivor Panorama Sunucu 2018-2019 TV8

Neler Oluyor Hayatta Sunucu 2019- Kanal D

Mesut Yar ile Laf Çok Konuk 2018 360



