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Hakan Ural: Üç tane oy için sesini çıkaramıyorsan...

16.02.2021 10:42 | Son Güncelleme:
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Hakan Ural sosyal medyada gündem oldu. Şehitlerimizin ardından bir açıklama yapan Ural "Halen PKK diyemiyorsan, devletin verdiği mücadeleye laf ediyorsan namertsin" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri Gara bölgesine operasyon düzenledi, terör örgütü PKK ise operasyon sürerken elinde tuttuğu 13 vatandaşımızı katletti.

Türkiye'nin yüreğini dağlayan bu haberlerden sonra Hakan Ural canlı yayında isyan etti. Hakan Ural şehitlerimizin acısıyla ilgili yaptığı konuşmayla Twitter'da en çok konuşulan isimler arasına girdi.

Ural açıklamasında "Askerini şehit ediyorlar, polisini şehit ediyorlar, öğretmenini şehit ediyorlar, doktorunu şehit ediyorlar, sokaklarda bomba patlatıyorlar, halen PKK diyemiyorsan, devletin verdiği mücadeleye laf ediyorsan namertsin" dedi.

"Üç tane oy için sesini çıkaramıyorsan namertsin" diyerek sözlerine devam eden Hakan Ural "Ağız dolusu bir PKK deyin kınayın ölmezsiniz" diyerek sessiz kalanlara kızdı.

Hakan Ural sözlerine "CHP'liden İyi Partilisine kim varsa kınasın" dedi.

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