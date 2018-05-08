Hakan Ural 'Yiyen varsa gelsin! Ezer, çiğnerim'

"Acun ilk söylediğinde şaşırdım"

Hakan Ural, Seda Akgül’le birlikte sunduğu 'Gel Konuşalım' programı hakkında, "Haftada 5 gün çekiyoruz. Acun (Ilıcalı) bana ilk söylediği zaman şaşırmıştım ‘Ne alaka sabah programı’ falan diye. ‘Abi 35 senedir bu piyasadasın. Bilmediğin, yaşamadığın şey yok. Sana bir mümessillik açsak ‘danışman’ adı altında, insanlar sana gelir öyle bir hayat tecrüben var’ sözleriyle ikna etti. Sonra düşündük, taşındık girdik işe. Bir şey yaptığım yok aslında, hayata dair tecrübelerimizi yansıtıyoruz, insanlar da alaka gösteriyor" ifadelerini kullandı. "1440 yaşındayım"

Ünlü oyuncu, “Spor yapıyorsun değil mi?” sorusuna, "Oğlum ben 1440 yaşındayım. ‘Spor yapıyorsun’ diyor, başka türlü nasıl olacak?" yanıtını verdi. "Kıyafette tutucuyum"

Genellikle spor tarzda giyindiğini anlatan Hakan Ural, "Dolabın önünde vakit kaybetmem. Hep aynı şeyleri giyerim. Söylemesi ayıp bir sürü alternatifimiz var ama ben tutucuyum. Kıyafetle ilişki kuruyorum. Sevdiğim kıyafetle rahat ediyorum" dedi.

"İyi insanım, kimse ‘Karıma, kızıma baktı’ diyemez"

Hakan Ural, sevdiği ve beğenmediği özelliklerini şöyle anlattı:

“İyi insanım. Bu piyasada bir Allah’ın kulu ‘Karıma baktı, kızıma baktı, bana kazık attı, beni üzdü, kırdı’ diyemez. Bu kolay bir şey değil. 34 yılımı verdim bu piyasaya. Mühim olan düzgün adam olmak. Hata yapacağız tabii, hatasız insan yok. Kötü huyum ise; kuruyorum. Çok kuran bir adamım. Onu aşamadım. Sen bana ayıp ettin diyelim, olabilir. Benim bunu tolere etmem lazım, ama yok. Geliyorum akşam senin evine, ‘Oğlum gel bakayım, sıkıntın ne senin?’ diyorum. Dememem lazım.” "Rekorum 16 porsiyon döner"

Kendini ödüllendirmek istediği zaman ne yaptığı sorulan Hakan Ural, "Döner yiyorum, bayılırım dönere. YouTube’da genç çocuklar ‘İstanbul’un en iyi dönercisi, en iyi tatlıcısı nerede?’ diye videolar çekiyorlar. Ben de onları seyrediyorum. Onlar nereyi çekiyorsa oraya gidiyorum. Bir gün gidip rekorumu sorun; 16 porsiyon! Niye 16’da durdum? Engincan ‘Baba bir şey olmadı diyorsun ama sonradan bir şey olabilir’ dedi. Panik atağım, tribe girerim hemen, etkilenirim yani. ‘Ulan olabilir mi?’ diye durdum. 22-23 porsiyon rahat yerim. Lavaşsız ama sade. Bir tepsi baklava da yerim. Trileçe yerim. Ortaya sağlam bir iddia koy, bana da bir anlam ifade etsin, sizin kanalınızda iddiaya gireyim. Yiyen varsa gelsin. Mesela bir tepsi trileçeyi yerim. Karşılığında 10 bin dolar atarsın ama! Yemekte ezerim adamı. Ezer, çiğnerim. İstersen 300 kilo adam getir bana. Kahkahalarla gülerim, üzülürüm ona. Ve beni bütün çevrem bilir. Çok rahat 4-5 büyük pizza yerim" ifadelerini kullandı.

"Doğum tarihimi, boyumu yanlış yazıyorlar"

Başarılı oyuncu, internetteki biyografilerinde yer alan yanlışları düzeltti: Foğum tarihimi yanlış yazıyorlar internette. 1 Ocak 1968 doğum tarihim, 1967 yazan var. Boyumu da yanlış yazıyorlar. Boyum 1.82 cm. Gözlerim kahverengi. Kilom 87. Oğlak burcuyum. Anne tarafından Malatya, baba tarafından Trabzonluyum. "Sibel’le evlendiğimde çocuktum"

Çocukken para kazanmak için ayakkabı boyacılığı yapan, elektrikçide çalışan ve su satan Hakan Ural, "Hayatta en zevk aldığın iş neydi?" sorusunu şöyle yanıtladı:

“Aslında oyunculuğu çok sevdim de çok sıkıntı yaşadım. Tam oyunculuğa başladım, keyif alıyorum, çok da iltifat alıyorum, teveccüh görüyorum, derken Sibel’le (Can) evlendim. 19 yaşındaydım. Sibel 17 yaşındaydı. Şimdi Melisa ve Engincan bana ‘Eveleneceğim’ dese ‘Durun daha çocuksunuz’ derim. Ben onlardan 7 yaş küçüktüm. Nasıl çocukmuşum... O sorumluluğu o yaşta taşımaya kalkıyorsun, şöhretle beraber. Bu yaşta bile şöhrete taşınması zor derler. Hem onu, hem evliliği taşımaya çalışıyoruz hem de çocuğuz. O yüzden hiçbir zaman gerektiği kadar farkındalığımız olmadı sahip olduklarımızla alakalı. Yoksa ben mesleğimi çok seviyordum.”