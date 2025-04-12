Eski sevgili Emirhan Çakal'dan Danla Bilic'e destek mesajı! “Şiddet gösteren, sevgiye layık değildir"

Danla Bilic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eski sevgilisi Berk Çetin tarafından uzun süredir taciz ve fiziksel şiddete maruz kaldığını duyurmuştu. Olayın ardından kamuoyunda tepkiler büyürken, Bilic’e destek veren isimlerden biri de eski sevgilisi Emirhan Çakal oldu. Çakal, “Bu artık bir ilişki meselesi değil, bir insanlık meselesi” diyerek sessiz kalmayacağını ifade etti.

"ESKİ SEVGİLİM OLABİLİR AMA..."

Bir dönem Danla Bilic ile sevgili olan Çakal, Danla Bilic'in yaşadığı sürece sessiz kalmadı. Sosyal medya hesabından destekte bulundu. Çakal paylaşımında, “Danla benim geçmişte sevgilim olabilir ama bu olay kişisel değil, insani bir meseledir. Bir erkeğin gücünü bir kadının canını yakmak için kullanması hem acizliktir hem de korkaklıktır” ifadelerine yer verdi.