Hakan ve Zlatan'ın sakatlıklarında son durum belli oldu

Milan'ın Roma'yı 2-1 mağlup ettiği maçta sakatlanarak oyundan çıkan Hakan Çalhanoğlu ve Zlatan Ibrahimovic'in son durumları belli oldu.

Yapılan açıklamada Zlatan Ibrahimovic'in sol uyluğundan yaşadığı sakatlık nedeniyle 10 gün sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun da benzer şekilde sol uyluğundan sakatlandığı ifade edilirken 1 haftalık tedavinin ardından sahadaki yerini alabileceği ifade edildi.

Hakan Çalhanoğlu'nun ligde Udinese ile oynanacak lig maçında forma giyemeyeceği, 7 Mart'taki Verona maçında sahada olması öngörülürken Zlatan Ibrahimovic'in ise ligdeki Udinese ve Verona maçlarının yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'ndeki Manchester United'la oynanacak ilk maçta sahada olması beklenmiyor. Ibrahimovic'in 10 güne kadar ikinci bir teste gireceği ce son durumunun netleşeceği ifade ediliyor.

Öte yandan aynı maçta sakatlanan Ante Rebic'in durumunun ise düzeldiği ve Udinese ile oynanacak lig maçında sahada olabileceği duyuruldu.

