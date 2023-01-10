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Hakan Yelbiz kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı? Ünlü müzisyen Hakan Yelbiz neden öldü? Feci kaza!

10.01.2023 06:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müzisyen Hakan Yelbiz hayatını kaybetti. Muğla'nın Milas ilçesinde hayatını kaybeden ünlü müzisyenin ölümü sevenlerini yasa boğdu. Yelbiz, basında yer alan haberler ile sanatçıların sosyal medya hesaplarında yaptıkları vefat paylaşımları sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Hakan Yelbiz kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı? Ünlü müzisyen Hakan Yelbiz neden öldü? İşte detaylar...

Hakan Yelbiz kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı? Ünlü müzisyen Hakan Yelbiz neden öldü? Feci kaza!

Hakan Yelbiz Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen kaza sonrası yaşamını yitirdi. Eşi Sabine Ayper Yelbiz kazadan yaralı olarak kurtuldu. Bu gelişme sonrası birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin areaştırma yapıyor. Peki, Hakan Yelbiz kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı? Ünlü müzisyen Hakan Yelbiz neden öldü?

HAKAN YELBİZ KİMDİR?

Hakan Yelbiz, bast gitaristtir. Aynı zamanda hem aranjörlük hem de prodüktörlük yapmıştır.

Hakan Yelbiz 47 yaşındaydı.

Başarılım müzisyen, Mustafa İpekçioğlu'yla kurduğu orkestrayla çalışmalar yaptı ve başta sanatçı Hakan Altun'un olmak üzere birçok ünlü isimin çalışmalarında ve albümlerinde katkısı bulundu.

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HAKAN YELBİZ NEDEN ÖLDÜ?

Hakan Yelbiz, Milas’ta saat 13.00 sıralarında gerçekleşen trafik kazasında yaşamını yitirdi.

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İzmir istikametine seyir halinde olan müzisyen Hakan Yelbiz yönetimindeki 35 BFR 639 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

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İhbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Hakan Yelbiz ve yolcu konumundaki Sabine Ayper Yelbiz araçtan çıkarıldı.

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Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde müzisyen Yelbiz'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yaralı Sabine Ayper Yelbiz ise müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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