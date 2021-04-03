Hakanlı Milan evinde kazanamadı

İtalya Serie A'da 29. hafta mücadelesinde Stefano Pioli'nin takımı AC Milan ile Claudio Ranieri'nin çalıştırdığı Sampdoria kozlarını paylaştı.
Giuseppe Meazza'da oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Sampdoria 57. dakikada Fabio Quagliarella'nın golüyle öne geçti. 38 yaşındaki oyuncu bu sezon ligdeki 10. golünü kaydetti. 74'te Castillejo'nun yerine oyuna giren Jens Hauge, 87'de skoru belirledi.
Sampdoria'da Adrien Silva, 59. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından takımını 10 kişi bırakırken, Sampdoria son yarım saati eksik tamamladı.
A Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu mücadelede 90 dakika sahada kaldı.
Alınan bu sonucun ardından AC Milan 60 puana yükseldi. Samdporia 36 puana çıktı.
Ligin bir sonraki haftasında AC Milan, Parma'ya konuk olacak. Sampdoria, Napoli'yi ağırlayacak
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