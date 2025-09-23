Hakem Arda Kardeşler'in kariyeri tehlikede: Trabzonspor maçı sonrası kritik gelişmeler

Gaziantep FK Maçındaki Tartışmalı Kararı Sonrası Arda Kardeşler'in Savunması ve MHK'deki Muhtemel Değişiklikler Gündemde

Süper Lig'de Trabzonspor ile Gaziantep FK arasında oynanan ve 1-1 berabere sonuçlanan karşılaşma, hakem Arda Kardeşler'in verdiği tartışmalı kararla gündeme bomba gibi düştü. Maçın kritik anında, Trabzonspor'un hızlı kullandığı faul sonrası gelişen ve gol tehlikesi içeren bir atağı Kardeşler'in durdurması, bordo-mavili camiada büyük öfkeye neden oldu. Bu kararın ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, sert ifadelerle Kardeşler'i eleştirerek, hakemliğinin bitmesi gerektiğini savundu. Doğan, 'Yapılan hata değil, net kötü niyet. Ahlaksızlık! Bundan sonra maç yönetemez. Hakemliği bitmiştir' şeklinde konuştu.

TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU DA SESSİZ KALMADI!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da olaya kayıtsız kalmayarak, 'Hayatımda böyle bir şey görmedim. Gereken fazlası yapılacak' diyerek, Kardeşler'e yönelik yaptırım sinyali verdi. Bu gelişmelerin ardından Arda Kardeşler'in savunması merak konusu oldu. Milliyet'in haberine göre Kardeşler, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile yaptığı görüşmede, daha önce düdük çaldığı için oyunu durdurduğunu belirterek hatasını kabul etti. Ancak Hacıosmanoğlu, bu mazereti geçerli bulmayarak 'Bundan sonra Arda Kardeşler ile çalışamayız' ifadesini kullandı.

Bu gelişmelerin ardından Arda Kardeşler'in FIFA kokartlı hakem olmasına rağmen, yakın zamanda görev verilmesi beklenmiyor. 37 yaşındaki hakemin geleceği, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) alacağı kararlara bağlı olacak. Öte yandan, Trabzonspor cephesinden gelen tepkiler sadece Arda Kardeşler ile sınırlı kalmadı. Bordo-mavili kulüp, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) da değişmesini talep ediyor. Geçen sezondan bu yana yaşanan hakem hatalarından dolayı isyan eden Trabzonspor, Fenerbahçe derbisinde Onuachu'nun verilmeyen golü ve Gaziantep FK maçındaki bu son olayla birlikte bardağı taşırmış durumda. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun daha önce yaptığı 'Gereken yapılacak' açıklaması sonrası MHK'de de bir deprem yaşanması bekleniyor. Bu durum, Türk futbolunda hakem kararları ve MHK'nin yapısı üzerine yeni bir tartışma başlatabilir.

Arda Kardeşler'in Trabzonspor-Gaziantep FK maçındaki tartışmalı kararı sonrası yaşanan gelişmeler, Türk futbolunda hakemlik müessesesi ve MHK'nin rolü üzerine önemli soruları gündeme getirdi. Kardeşler'in kariyerinin geleceği belirsizliğini korurken, MHK'de yaşanması beklenen değişiklikler, Türk futbolunda yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.