SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Hakem Arda Kardeşler'in kariyeri tehlikede: Trabzonspor maçı sonrası kritik gelişmeler

Trabzonspor-Gaziantep FK maçında verdiği kararla büyük tepki çeken hakem Arda Kardeşler'in kariyeri belirsizliğe girdi. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın sert eleştirileri ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun olaya müdahalesiyle Kardeşler'in geleceği tartışılıyor. Kardeşler'in savunması ortaya çıkarken, MHK'de de deprem bekleniyor.

Hakem Arda Kardeşler'in kariyeri tehlikede: Trabzonspor maçı sonrası kritik gelişmeler

Gaziantep FK Maçındaki Tartışmalı Kararı Sonrası Arda Kardeşler'in Savunması ve MHK'deki Muhtemel Değişiklikler Gündemde

Süper Lig'de Trabzonspor ile Gaziantep FK arasında oynanan ve 1-1 berabere sonuçlanan karşılaşma, hakem Arda Kardeşler'in verdiği tartışmalı kararla gündeme bomba gibi düştü. Maçın kritik anında, Trabzonspor'un hızlı kullandığı faul sonrası gelişen ve gol tehlikesi içeren bir atağı Kardeşler'in durdurması, bordo-mavili camiada büyük öfkeye neden oldu. Bu kararın ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, sert ifadelerle Kardeşler'i eleştirerek, hakemliğinin bitmesi gerektiğini savundu. Doğan, 'Yapılan hata değil, net kötü niyet. Ahlaksızlık! Bundan sonra maç yönetemez. Hakemliği bitmiştir' şeklinde konuştu.

TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU DA SESSİZ KALMADI!

Hakem Arda Kardeşler in kariyeri tehlikede: Trabzonspor maçı sonrası kritik gelişmeler 1

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da olaya kayıtsız kalmayarak, 'Hayatımda böyle bir şey görmedim. Gereken fazlası yapılacak' diyerek, Kardeşler'e yönelik yaptırım sinyali verdi. Bu gelişmelerin ardından Arda Kardeşler'in savunması merak konusu oldu. Milliyet'in haberine göre Kardeşler, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile yaptığı görüşmede, daha önce düdük çaldığı için oyunu durdurduğunu belirterek hatasını kabul etti. Ancak Hacıosmanoğlu, bu mazereti geçerli bulmayarak 'Bundan sonra Arda Kardeşler ile çalışamayız' ifadesini kullandı.

Bu gelişmelerin ardından Arda Kardeşler'in FIFA kokartlı hakem olmasına rağmen, yakın zamanda görev verilmesi beklenmiyor. 37 yaşındaki hakemin geleceği, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) alacağı kararlara bağlı olacak. Öte yandan, Trabzonspor cephesinden gelen tepkiler sadece Arda Kardeşler ile sınırlı kalmadı. Bordo-mavili kulüp, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) da değişmesini talep ediyor. Geçen sezondan bu yana yaşanan hakem hatalarından dolayı isyan eden Trabzonspor, Fenerbahçe derbisinde Onuachu'nun verilmeyen golü ve Gaziantep FK maçındaki bu son olayla birlikte bardağı taşırmış durumda. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun daha önce yaptığı 'Gereken yapılacak' açıklaması sonrası MHK'de de bir deprem yaşanması bekleniyor. Bu durum, Türk futbolunda hakem kararları ve MHK'nin yapısı üzerine yeni bir tartışma başlatabilir.

Arda Kardeşler'in Trabzonspor-Gaziantep FK maçındaki tartışmalı kararı sonrası yaşanan gelişmeler, Türk futbolunda hakemlik müessesesi ve MHK'nin rolü üzerine önemli soruları gündeme getirdi. Kardeşler'in kariyerinin geleceği belirsizliğini korurken, MHK'de yaşanması beklenen değişiklikler, Türk futbolunda yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda dev finalCumhurbaşkanlığı Kupası'nda dev final
Sadettin Saran'dan İrfan Can Eğribayat'a cevap!Sadettin Saran'dan İrfan Can Eğribayat'a cevap!
Anahtar Kelimeler:
Arda Kardeşler Gaziantep Trabzonspor tff İbrahim Hacıosmanoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.