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  4. Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunan Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi!

Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunan Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi!

27.12.2023 14:40 | Son Güncelleme:
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MKE Ankaragücü'nün istifa eden eski başkanı Faruk Koca, cezaevinden tahliye edildi. Faruk Koca, çıkarıldığı mahkemece 12 Aralık'ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunan Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi!

Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunan Ankaragücü Eski Başkanı Faruk Koca ve iki kişi tutuklanarak, cezaevine gönderilmişti. Yaşanan yeni gelişme sonrası Faruk Koca tahliye edildi.

TAHLİYE EDİLDİ

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, avukatının itirazının kabul edilmesi üzerine tahliye edildi.

FUTBOLDAN MEN EDİLMİŞTİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), MKE Ankaragücü Kulübüne ve Faruk Koca'ya verilen cezaları açıklamıştı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından yaşanan olaylar sonrasında kurul, Faruk Koca'ya 5 yıl hak mahrumiyeti, üç yılı aşan ceza bakımından da sürekli hak mahrumiyeti cezası verildiğini duyurmuştu.

İSTENEN CEZA

İddianamede, Koca hakkında "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama", "tehdit" ve "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçlarından toplamda 13 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası talep edilmişti.

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