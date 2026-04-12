Hakem hocalarından ortak karar: Kayseri'de kırmızı skandalı!

Trio ekibinden olay yorumlar! Kayserispor-Fenerbahçe maçındaki kafa atma pozisyonu için ortak karar: "Tartışmasız kırmızı kart! Hakem büyük bir hata yaptı."

Burak Kavuncu
Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanından 4-0’lık net bir zaferle ayrılırken, saha içindeki kararlar tartışmaları da beraberinde getirdi. Yayıncı kuruluşta ekrana gelen 'Trio' programında eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran, kritik pozisyonları masaya yatırdı.

OOSTERWOLDE'NİN SARI KARTI DOĞRU MUYDU?

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Oosterwolde’nin gördüğü sarı kartı yorumlayan hakem hocaları, kartın yerinde olduğu konusunda birleşti.

Bahattin Duran: Oosterwolde çok itiraz etti ama çok net bir sarı kart.

Bülent Yıldırım: Topa gitmeksizin rakibinin omzundan basıyor ve tutuyor. Bunun karşılığı sarı kart.

Deniz Çoban: Oyuncu kurtulsa ikiye bir kalacak. Bu eğer faulse sarı karttır.

FENERBAHÇE KIRMIZI KART İSTEDİ! HAKEM SARI KART DEDİ...

Maçın en çok konuşulan anı, Fenerbahçe’nin kırmızı kart beklediği topsuz alan pozisyonu oldu. Hakemin sarı kart kararına üç yorumcu da sert tepki gösterdi:

Bahattin Duran: Ben hakemin verdiği sarı karta katılmıyorum. Pozisyon topsuz oyunda şiddetli hareket. Kafayı gösteriyor ve vuruyor. Kafayı vurmanın benim için şiddeti ölçülmez. Çok şiddetli değil ama şiddetli. Karşılığı kırmızı kart olmalı.

Bülent Yıldırım: Pozisyon kanaatimce tartışmasız bir kırmızı kart. Sebebi şu: Bu bir şiddetli hareket. Ölçmeye gerek yok. Bu pozisyon net bir kırmızı kart. Bu sportmenliğe aykırı net şiddetli bir hareket.

Deniz Çoban: Sarı kart denilecek bir durum söz konusu değil. Pozisyon net bir kırmızı kart.

KAYSERİSPOR'UN PENALTI BEKLEDİ! HAKEM 'OYNA' DEDİ! KARAR DOĞRU MU?

Ev sahibi ekibin penaltı beklediği pozisyonda ise hakemlerin ortak kararı "devam" oldu.

Bahattin Duran: Burada Fenerbahçeli oyuncunun eline gelmeden önce Kayserisporlu oyuncunun elinden açıldı top. Devam kararı doğru.

Bülent Yıldırım: Kayserisporlu oyuncunun kolu gövdeye yakınken kendi takım arkadaşının eline çarpıyor. Elde ve parmakta bir dağılma yok. Devam kararı doğru.

Deniz Çoban: Bence de şüphe yok devam kararı doğru.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Maç sonu olay sözler! "F.Bahçe o kadar büyükse kupa kazansın!"Maç sonu olay sözler! "F.Bahçe o kadar büyükse kupa kazansın!"
Bayern Münih canavar modunu açtı! Tam 105 gol birdenBayern Münih canavar modunu açtı! Tam 105 gol birden

Anahtar Kelimeler:
Hakem Kayserispor penaltı kırmızı kart fenerbahçe Jayden Oosterwolde Trio programı Mattéo Guendouzi
En Çok Okunan Haberler
ABD Başkanı Trump Çin'i tehdit etti: "Eğer İran'a silah gönderirse..."

ABD Başkanı Trump Çin'i tehdit etti: "Eğer İran'a silah gönderirse..."

İsrailli yetkililer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almıştı! Türkiye'den peş peşe sert açıklamalar

İsrailli yetkililer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almıştı! Türkiye'den peş peşe sert açıklamalar

(Özet) Zecorner Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Zecorner Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltı kararları

Uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltı kararları

200 TL olduğunu duyan geldi: Kapıyı kapattılar!

200 TL olduğunu duyan geldi: Kapıyı kapattılar!

Akaryakıt zammı yerini indirime bıraktı!

Akaryakıt zammı yerini indirime bıraktı!

