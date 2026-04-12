Hakem hocalarından ortak karar: Kayseri'de kırmızı skandalı!

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanından 4-0’lık net bir zaferle ayrılırken, saha içindeki kararlar tartışmaları da beraberinde getirdi. Yayıncı kuruluşta ekrana gelen 'Trio' programında eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran, kritik pozisyonları masaya yatırdı.

OOSTERWOLDE'NİN SARI KARTI DOĞRU MUYDU?

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Oosterwolde’nin gördüğü sarı kartı yorumlayan hakem hocaları, kartın yerinde olduğu konusunda birleşti.

Bahattin Duran: Oosterwolde çok itiraz etti ama çok net bir sarı kart.

Bülent Yıldırım: Topa gitmeksizin rakibinin omzundan basıyor ve tutuyor. Bunun karşılığı sarı kart.

Deniz Çoban: Oyuncu kurtulsa ikiye bir kalacak. Bu eğer faulse sarı karttır.

FENERBAHÇE KIRMIZI KART İSTEDİ! HAKEM SARI KART DEDİ...

Maçın en çok konuşulan anı, Fenerbahçe’nin kırmızı kart beklediği topsuz alan pozisyonu oldu. Hakemin sarı kart kararına üç yorumcu da sert tepki gösterdi:

Bahattin Duran: Ben hakemin verdiği sarı karta katılmıyorum. Pozisyon topsuz oyunda şiddetli hareket. Kafayı gösteriyor ve vuruyor. Kafayı vurmanın benim için şiddeti ölçülmez. Çok şiddetli değil ama şiddetli. Karşılığı kırmızı kart olmalı.

Bülent Yıldırım: Pozisyon kanaatimce tartışmasız bir kırmızı kart. Sebebi şu: Bu bir şiddetli hareket. Ölçmeye gerek yok. Bu pozisyon net bir kırmızı kart. Bu sportmenliğe aykırı net şiddetli bir hareket.

Deniz Çoban: Sarı kart denilecek bir durum söz konusu değil. Pozisyon net bir kırmızı kart.

KAYSERİSPOR'UN PENALTI BEKLEDİ! HAKEM 'OYNA' DEDİ! KARAR DOĞRU MU?

Ev sahibi ekibin penaltı beklediği pozisyonda ise hakemlerin ortak kararı "devam" oldu.

Bahattin Duran: Burada Fenerbahçeli oyuncunun eline gelmeden önce Kayserisporlu oyuncunun elinden açıldı top. Devam kararı doğru.

Bülent Yıldırım: Kayserisporlu oyuncunun kolu gövdeye yakınken kendi takım arkadaşının eline çarpıyor. Elde ve parmakta bir dağılma yok. Devam kararı doğru.

Deniz Çoban: Bence de şüphe yok devam kararı doğru.