SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. Hakem Mehmet Türkmen, Beşiktaş maçına damga vurdu! Ebrar Karakurt'u çileden çıkardı... Kim Milyoner Olmak İster detayı gündem oldu

Hakem Mehmet Türkmen, Beşiktaş maçına damga vurdu! Ebrar Karakurt'u çileden çıkardı... Kim Milyoner Olmak İster detayı gündem oldu

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
19.08.2024 09:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakem Mehmet Türkmen, dün akşam oynanan Beşiktaş-Antalyaspor maçında en çok konuşulan isim oldu. Maç boyunca aldığı kararlarla siyah-beyazlıları kızdıran hakeme bir tepki de milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan geldi. Öte yandan hakem Türkmen'in yıllar önce Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldığı ortaya çıktı.

Hakem Mehmet Türkmen, Beşiktaş maçına damga vurdu! Ebrar Karakurt'u çileden çıkardı... Kim Milyoner Olmak İster detayı gündem oldu

Beşiktaş'ın Antalyaspor'u 4-2'lik skorla yendiği maçın hakemi Mehmet Türkmen, dün geceye adeta damga vurdu. Siyah-beyazlıların Ciro Immobile (2), Rafa Silva ve Muçi'nin golleriyle kazandığı maçta, hakem Türkmen aldığı kararlarla eleştiri oklarının hedefi oldu.

AA-20240818-35434667-35434664-BESIKTAS_ANTALYASPOR

EBRAR KARAKURT DA İSYAN ETTİ

Sıkı bir Beşiktaş taraftarı olduğu bilinen Filenin Sultanları'nın yıldızı Ebrar Karakurt da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hakeme tepkisini dile getiren isimlerden oldu.

GFDGFD

1

Ebrar daha sonra "hakeme rağmen" notuyla bir paylaşım daha yaptı:

2

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMASINA KATILMIŞ

Öte yandan Hakem Mehmet Türkmen'in Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldığı ortaya çıkmıştı. 2017 yılında katıldığı yarışmadan 1000 lira alarak elenen hakem Türkmen, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

3

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Hakem beşiktaş
En Çok Okunan Haberler
O müdür hakkında yeni iddia: 'Çırılçıplak gelmiş hanımefendi'

O müdür hakkında yeni iddia: 'Çırılçıplak gelmiş hanımefendi'

Mesai saatlerinin kısalmasında en net adım...

Mesai saatlerinin kısalmasında en net adım...

''Soldan yardıran biri var! Kusura bakmayın yemezler..."

''Soldan yardıran biri var! Kusura bakmayın yemezler..."

Eski dost Vedat Muriqi, Arda Güler'i yıktı!

Eski dost Vedat Muriqi, Arda Güler'i yıktı!

Beşiktaş maçına damga vurdu... Kim Milyoner Olmak İster detayı

Beşiktaş maçına damga vurdu... Kim Milyoner Olmak İster detayı

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi maçı öncesi sürpriz kararlar!

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi maçı öncesi sürpriz kararlar!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.