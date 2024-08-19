Hakem Mehmet Türkmen, Beşiktaş maçına damga vurdu! Ebrar Karakurt'u çileden çıkardı... Kim Milyoner Olmak İster detayı gündem oldu

Beşiktaş'ın Antalyaspor'u 4-2'lik skorla yendiği maçın hakemi Mehmet Türkmen, dün geceye adeta damga vurdu. Siyah-beyazlıların Ciro Immobile (2), Rafa Silva ve Muçi'nin golleriyle kazandığı maçta, hakem Türkmen aldığı kararlarla eleştiri oklarının hedefi oldu.

EBRAR KARAKURT DA İSYAN ETTİ

Sıkı bir Beşiktaş taraftarı olduğu bilinen Filenin Sultanları'nın yıldızı Ebrar Karakurt da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hakeme tepkisini dile getiren isimlerden oldu.

Ebrar daha sonra "hakeme rağmen" notuyla bir paylaşım daha yaptı:

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMASINA KATILMIŞ

Öte yandan Hakem Mehmet Türkmen'in Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldığı ortaya çıkmıştı. 2017 yılında katıldığı yarışmadan 1000 lira alarak elenen hakem Türkmen, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.