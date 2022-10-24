Hakem oyunu durdurdu! Eski Fenerbahçeli'ye tribünlerden saldırı

2018/19 sezonunda Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Cezayirli oyuncu Islam Slimani, şu sıralar kariyerine Fransız ekibi Stade Brestois'te devam ediyor.

Ligue 1 ekibinde şu ana kadar 9 maça çıkan 34 yaşındaki oyuncu, takımına 1 gol 1 asist ile katkı sağlarken, son oynanan Clermont deplasmanında uğradığı çirkin saldırı ile gündemde...

HAKEM OYUNU DURDURDU

Karşılaşmada 62 dakika sahada kalan Slimani, Clermont maçı sırasında tribünlerden ırkçı saldırılara maruz kaldı. Clermont tribünlerinden Islam Slimani'ye, 'Pis Arap' tezahüratı yaptı. Hakem, bu tezahürat üzerine oyunu durdurdu.

"BU DEVİRDE..."

Maç sonunda açıklama yapan Islam Slimani, "Yorum yapmak istemiyorum. Bu devirde hala ırkçılık olması gerçekten utanç verici." ifadelerini kullandı. Mücadeleyi Islam Slimani'nin takımı Brest, 3-1'lik skorla kazandı.

