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Hakem oyunu durdurdu! Eski Fenerbahçeli'ye tribünlerden saldırı

24.10.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce Süper Lig'de Fenerbahçe forması da giyen ve Fenerbahçe'nin ardından Olimpik Lyon, Sporting ve son olarak Fransız ekibi Stade Brestois forması giyen Slimani, ligde oynadıkları Clertmont mücadelesinde çirkin bir saldırıya maruz kaldı. İşte detaylar...

Hakem oyunu durdurdu! Eski Fenerbahçeli'ye tribünlerden saldırı
Islam Slimani

Islam Slimani

CEZ Cezayir
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Stade Brest 29
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2018/19 sezonunda Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Cezayirli oyuncu Islam Slimani, şu sıralar kariyerine Fransız ekibi Stade Brestois'te devam ediyor.

Ligue 1 ekibinde şu ana kadar 9 maça çıkan 34 yaşındaki oyuncu, takımına 1 gol 1 asist ile katkı sağlarken, son oynanan Clermont deplasmanında uğradığı çirkin saldırı ile gündemde...

HAKEM OYUNU DURDURDU

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Karşılaşmada 62 dakika sahada kalan Slimani, Clermont maçı sırasında tribünlerden ırkçı saldırılara maruz kaldı. Clermont tribünlerinden Islam Slimani'ye, 'Pis Arap' tezahüratı yaptı. Hakem, bu tezahürat üzerine oyunu durdurdu.

"BU DEVİRDE..."

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Maç sonunda açıklama yapan Islam Slimani, "Yorum yapmak istemiyorum. Bu devirde hala ırkçılık olması gerçekten utanç verici." ifadelerini kullandı. Mücadeleyi Islam Slimani'nin takımı Brest, 3-1'lik skorla kazandı.

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