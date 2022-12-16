Hakem Szymon Marciniak kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2022 Dünya Kupası finali Arjantin Fransa maçının hakemi Szymon Marciniak'ın hayatı!

2022 Dünya Kupası finali Arjantin Fransa maçının hakemi Szymon Marciniak sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Arjantin Fransa maçı Lusail Stadyumu'nda oynanacak. Maç, 18 Aralık Pazar günü saat 18.00'de TRT 1 ve TRT4K ekranlarında canlı olarak ekrana gelecek. Peki, Szymon Marciniak kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte 2022 Dünya Kupası finali Arjantin Fransa maçının hakemi Szymon Marciniak'ın hayatı...

SZYMON MARCİNİAK KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Szymon Marciniak 7 Ocak 1981 yılında Polonya'nın Plock şehrinde dünyaya geldi.

Hakemliğe 21 yaşındayken başlayan Marciniak görevini 2006 yılından bu yana profesyonel olarak sürdürmektedir.

Szymon Marciniak 2011'de FIFA listesinde hakem olmuştur.

2022 DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI İÇİN HEYECAN DORUKTA

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin ile Fransa arasında oynanacak final maçında Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak.

Szymon Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak.

(2022 Dünya Kupası final karşılaşması olan Arjantin Fransa maçının dördüncü hakemi ise İsmail Elfath olarak açıklandı.



