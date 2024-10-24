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  4. Hakem yumruklayan eski başkan Faruk Koca futboldan men edilmişti! Takım satın alıyor...

Hakem yumruklayan eski başkan Faruk Koca futboldan men edilmişti! Takım satın alıyor...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.10.2024 14:41
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Geçtiğimiz sezon hakem Halil Umut Meler'e yaptığı çirkin saldırıyla hatırlanan Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü'nün eski Başkanı Faruk Koca futbola geri dönüyor. Koca'nın Hırvatistan'da bir kulüp satın alacağı öne sürüldü. İşte detaylar...

Hakem yumruklayan eski başkan Faruk Koca futboldan men edilmişti! Takım satın alıyor...

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan mücadelede sahaya girerek mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'e çirkin bir saldırıda bulunan ve bu saldırı sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 5 yıl hak mahrumiyeti cezası alan ayrıca ömür boyu futbol yöneticiliğinden men edilen Faruk Koca, için sürpriz bir gelişme gündemde.

HIRVAT BASINI DUYURDU

faruk-koca

Hırvat basınında çıkan haberlere göre; Eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, Hırvatistan Ligi (Prva HNL) ekiplerinden Istra 1961 takımını almak için harekete geçtiği belirtildi.

TEKLİF YAPILDI

futboldan-men-edilen-faruk-koca-hirvatistanda-takim-satin-alacak-fqbh

Haberde, Faruk Koca'nın Hırvatistan'ın Pula şehrine gittiği ve şu anda çoğunluğu Bask grubu Baskonia-Alaves'e ait olan Istra 1961 kulübü için ciddi bir teklif yaptığı ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hırvatistan Faruk Koca son dakika ankaragücü
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