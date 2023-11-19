Hakeme itiraz eden yandı! Futbola basketbol kuralı gelebilir: 10 dakika cezası!

Dünya futbolunda değişim için çalışmalar devam ediyor. Oyuncu değişiklikleri, penaltılar ve ofsayt için yeni kurallarla alakalı değerlendirmeler devam ederken, gündeme sürpriz bir kural daha geldi.

YENİ BİR CEZALANDIRMA SİSTEMİ

The Times'ın haberine göre Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), maç esnasında hakeme şiddetli itirazda bulunan oyuncuları daha önce benzeri olmayan bir cezalandırma sistemine tabi tutmak için çalışıyor.

"10 DAKİKA KENARA GELECEK"

Futbolcuların hakeme şiddetli bir şekilde itirazda bulunması durumunda 10 dakikalığına kenara gelmesi fikrinin ciddi biçimde düşünüldüğü kaydedildi.

Kural hakkında açıklamalarda bulunan IFAB CEO'su Lukas Brud, "Oyuncular hakeme itiraz ettiklerinde ya da sportmenlik dışı sözler sarf ettiklerinden sarı kart görmekten korkmuyorlar. Ancak bu hareketleri sonrasında 10 dakika kenarda bekleme cezası alırlarsa bu durumdan çekinirler." ifadelerini kullandı.

"BASKETBOL VE RAGBİDE OLDUĞU GİBİ"

Maçın hakemiyle konuşması sadece takım kaptanının konuşması gerektiğini söyleyen Brud, "Basketbol ve ragbide olduğu gibi futbolda da sadece takım kaptanları hakemle iletişime geçmeli. Bu yol işe yarayacak, çok açık." dedi.





