Celtic-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa'ya puan bırakan Beşiktaş, mücadelenin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic deplasmanına çıkacak.

CELTİC - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic ile oynayacağı karşılaşma, 5 Kasım 2026 Perşembe günü yapılacak. İskoçya'da oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 23.00'de başlayacak.

CELTİC - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Siyah-beyazlı taraftarların merakla beklediği karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, mücadeleyi canlı olarak takip edebilecek.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ'NDE KALAN MAÇLARI

Celtic deplasmanının ardından Avrupa mücadelesine devam edecek Beşiktaş'ın lig aşamasındaki kalan karşılaşmaları şöyle:

26 Kasım 2026, 20.45: Beşiktaş - Hapoel Be'er Sheva

10 Aralık 2026, 23.00: Bayer Leverkusen - Beşiktaş

21 Ocak 2027, 20.45: Beşiktaş - Union Saint-Gilloise

28 Ocak 2027, 23.00: Omonia - Beşiktaş