Celtic-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa'ya puan bırakan Beşiktaş, mücadelenin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic deplasmanına çıkacak.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic ile oynayacağı karşılaşma, 5 Kasım 2026 Perşembe günü yapılacak. İskoçya'da oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 23.00'de başlayacak.
Siyah-beyazlı taraftarların merakla beklediği karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, mücadeleyi canlı olarak takip edebilecek.
Celtic deplasmanının ardından Avrupa mücadelesine devam edecek Beşiktaş'ın lig aşamasındaki kalan karşılaşmaları şöyle:
26 Kasım 2026, 20.45: Beşiktaş - Hapoel Be'er Sheva
10 Aralık 2026, 23.00: Bayer Leverkusen - Beşiktaş
21 Ocak 2027, 20.45: Beşiktaş - Union Saint-Gilloise
28 Ocak 2027, 23.00: Omonia - Beşiktaş
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