SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Uefa Avrupa Ligi

Celtic-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında İskoçya temsilcisi Celtic ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Avrupa arenasında kritik bir mücadeleye çıkacak siyah-beyazlıların maçını takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın başlama saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Celtic- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Celtic-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Burak Kavuncu

Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa'ya puan bırakan Beşiktaş, mücadelenin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic deplasmanına çıkacak.

İlginizi Çekebilir

Trabzonspor - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

 Fenerbahçe - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta?

Fenerbahçe - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta?

 Galatasaray-Stuttgart Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray-Stuttgart Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?

CELTİC - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Celtic-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 1

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic ile oynayacağı karşılaşma, 5 Kasım 2026 Perşembe günü yapılacak. İskoçya'da oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 23.00'de başlayacak.

CELTİC - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Celtic-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2

Siyah-beyazlı taraftarların merakla beklediği karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, mücadeleyi canlı olarak takip edebilecek.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ'NDE KALAN MAÇLARI

Celtic-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 3

Celtic deplasmanının ardından Avrupa mücadelesine devam edecek Beşiktaş'ın lig aşamasındaki kalan karşılaşmaları şöyle:

26 Kasım 2026, 20.45: Beşiktaş - Hapoel Be'er Sheva

10 Aralık 2026, 23.00: Bayer Leverkusen - Beşiktaş

21 Ocak 2027, 20.45: Beşiktaş - Union Saint-Gilloise

28 Ocak 2027, 23.00: Omonia - Beşiktaş

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta?Fenerbahçe - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta?
Galatasaray-Stuttgart Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?Galatasaray-Stuttgart Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?
Anahtar Kelimeler:
Celtic beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özel uçak yerleşim bölgesine düştü, çok sayıda ölü var! 600 kişi tahliye edildi: Trump detayı

Özel uçak yerleşim bölgesine düştü, çok sayıda ölü var! 600 kişi tahliye edildi: Trump detayı

"19 yeni il" listesi ilk kez paylaşıldı

"19 yeni il" listesi ilk kez paylaşıldı

Jorge Jesus'tan F.Bahçe'ye tavsiye: "Onda gençliğimi görüyorum!"

Jorge Jesus'tan F.Bahçe'ye tavsiye: "Onda gençliğimi görüyorum!"

Pınar Altuğ'u öpmedi! Sahnede ilginç anlar...

Pınar Altuğ'u öpmedi! Sahnede ilginç anlar...

Trafik cezası, pasaport, MTV, yurt dışı telefon kaydı... Cep yakacak zam yolda!

Trafik cezası, pasaport, MTV, yurt dışı telefon kaydı... Cep yakacak zam yolda!

Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ifade verdi! Arıncı hakkında adli kontrol kararı

Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ifade verdi! Arıncı hakkında adli kontrol kararı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.