Hakeme yumruk anbean görüntülendi! Futbolcu gözaltına alındı... Açıklama geldi

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Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
14.04.2025 17:29
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Isparta 2. Amatör Küme'de Ali Köyü Birlik Spor ile Bezirgan Spor arasında Emre Spor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın 88. dakikasında bir oyuncu hakeme yumruk attı. Yaşanan bu olayın ardından hakem maçı tatil etti.

Isparta 2. Amatör Küme'de dün oynanan Ali Köyü Birlik Spor - Bezirgan Spor müsabakasının 88. dakikasında Ali Köyü Birlik Spor aleyhine verilen faul kararı sonrası söz konusu takımın futbolcusu Emir Karakılıç, takım arkadaşlarının arasından geçerek hakem Aybars Kaya'ya yumrukla saldırdı. Aldığı darbe ile yere düşen hakem, diğer oyuncuların araya girmesiyle ayağa kalktı ve maçı tatil etti. Olay sonrası futbolcu Emir Karakılıç, polis tarafından gözaltına alınarak semt karakoluna götürüldü. Hakem Aybars Kaya'nın da darp raporu aldığı ve şikayetçi olduğu bildirildi.

TFFHGD ISPARTA ŞUBESİNDEN AÇIKLAMA

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Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneği (TFFHGD) Isparta Şubesi, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "13.04.2025 tarihinde Emre Stadında oynanan 2. Amatör Lig müsabakası Ali Köyü Birlik Spor Kulübü - Bezirgan Spor Kulübü karşılaşmasında, Ali Köyü Birlik Spor oyuncusu E.K. müsabaka hakemi Aybars Kaya'ya fiziki saldırıda bulunmuştur. Hakemimize karşı yapılan fiili ve sözlü saldırıyı kınıyoruz. Darp raporu alan hakemimiz ilgili kurumlara şikayette bulunmuştur. TFFHGD Isparta ailesi olarak hakemimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu tip oyuncuların sahalarda yer almaması ve gerekli cezayı almaları için gerekli girişimlerde bulunacağımızı kamuoyuna bildiririz" ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
spor amatör lig futbol
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