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Hakeme yumruk atan o futbolcu tutuklandı! Yattara'nın maçında yaşanmıştı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
27.02.2024 18:01
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İbrahim Yattara’nın formasını giydiği İmranlıspor ile Cumhuriyet Üniversitesi Gençlikspor arasında oynanan maçta, müsabakanın hakemi Batuhan Bolat’a yumruklu saldırıda bulunan Cumhuriyet Üniversitesi futbolcusu Emre Uyanık tutuklandı.

Hakeme yumruk atan o futbolcu tutuklandı! Yattara'nın maçında yaşanmıştı...

Sivas’ta geçtiğimiz hafta sonu oynanan Süper Amatör Lig 1. Küme play-off mücadelesinde Cumhuriyet Üniversitesi Gençlikspor ile İmranlıspor takımları karşı karşıya geldi. Mücadelede yeşil sahalara yakışmayan bir olay da yaşanmıştı.

Maçın hakemi Batuhan Bolat, Cumhuriyet Üniversitesi Gençlikspor’un futbolcusu Emre Uyanık’a itiraz sonrası kırmızı kart gösterdi. Uyanık, kırmızı kart görmesinin ardından sinirlenerek hakeme yumruklu saldırıda bulundu. Karşılaşmanın yardımcı hakemi de araya girerek, saldırıyı gerçekleştiren futbolculara tepki gösterdi. Bu olayların üzerine maç tatil edilirken, yumruk atan futbolcu da gözaltına alınmıştı.

’KAMU GÖREVLİSİNİ KASTEN YARALAMA’ SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI

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Alınan bilgiye göre; Batuhan Bolat’a yumrukla saldırdığı için gözaltına alınan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi FK takım kaptanı Emre Uyanık’ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Uyanık, çıkarıldığı hakimlikçe ’kamu görevlisini kasten yaralama’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakemin tatil ettiği maçta Gineli futbolcu İbrahim Yattara, karşılaşmanın 68. dakikasında oyuna dahil olmuştu.

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