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Diego Costa'ya tarihi ceza

İSPANYA HABERLERİ  | 11.04.2019 13:41 | Son Güncelleme

Atletico Madrid'in Barceona'ya 2-0 yenildiği maçta kırmızı kartla oyun dışına gönderilen Diego Costa'ya 8 maç men cezası verildi. Brezilya asıllı İspanyol oyuncu, bu cezayla sezonu kapattı.

Diego Costa'ya tarihi ceza

La Liga'nın 31. haftasında oynanan Barcelona-Atletico Madrid maçının ilk yarısında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında verdiği karardan dolayı hakem Gil Manzano'ya hakaret eden ve direkt kırmızı kart gören Diego Costa'ya 8 maç men cezası verildi.

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Rekabet Komitesi, disiplin yönetmeliğinin 94 ve 96. maddeleri gereğince hakeme hakaretten ve hakemin kart çıkarmasını önlemek için elle fiziki müdahalesinden dolayı Diego Costa'ya toplam 8 maç ceza verildiğini duyurdu.

Atletico Madrid Kulübünün, cezayı indirmek için bir üst kurul olan Temyiz Komitesi'ne başvuracağı bildirildi.

Atletico Madrid, La Liga'nın bitimine 7 hafta kala lider Barcelona'nın 11 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor. Diego Costa, cezasında indirim olmaması halinde sezonu kapatacak.

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Anahtar Kelimeler:
diego costa atletico madrid barcelona

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