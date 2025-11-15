SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Tff 1. Lig

Hakemin nezaketi maçı gölgede bıraktı

İstanbul bölgesi hakemlerinden Gürcan Bayraktar’ın, Bölgesel Amatör Lig maçı öncesi yaşça büyük takım kaptanına "ağabey" diyerek gösterdiği saygı, karşılaşmanın skorunu gölgede bırakarak sosyal medyada gündem oldu.

Hakemin nezaketi maçı gölgede bıraktı
Emre Şen

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup’ta mücadele eden Turhal 60 Futbol Spor Kulübü, 9 Kasım Pazar günü deplasmanda Yeniçağa Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Oynanan karşılaşma skordan çok maç öncesi yaşanan anlamlı bir hareketle gündeme geldi. Müsabaka 1-1 berabere tamamlanırken, hakem Gürcan Bayraktar’ın yaşça büyük takım kaptanına gösterdiği saygı, sosyal medyada viral oldu. Maç öncesi kale seçimi için takım kaptanlarını yanına çağıran İstanbul Bölgesel Hakemi Gürcan Bayraktar, Yeniçağa Spor’un 14 numaralı kaptanı Hakan Çevik’e gösterdiği nezaketle dikkat çekti. Kaptana, "Sen benden büyüksün ama isminle hitap edeceğim ağabey, kusura bakma" diyen Bayraktar, büyüklere saygıyı sahaya taşıyarak oyuncular ve taraftarlar tarafından takdir edildi. Hakemin bu samimi davranışı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Müsabakada skor ikinci planda kalırken, akıllarda hakem Gürcan Bayraktar’ın sahaya kattığı saygı dolu anlar kaldı.

"BU TÜR CENTİLMENLİKLERİN YAŞANMASI GEREKİYOR"

Tokat’ta spor muhabirliği yapan Mustafa Işık, yeşil sahalarda az rastlanan olayın Tokat ile ilgili bir maçta yaşanmasının gurur verici olduğunu söyerek, "Yıllardır spor muhabirliği yapıyorum. Bu tür olaylara çok ender rastlıyoruz. Haberleri düzenlerken bu videoyu gördüm. Videoyu izledim çok da hoşuma gitti. Özellikle bizim Turhal maçında yaşanması Türk futbolu için bu tür olayların yaşanması gerekiyor. Centilmenliklerin yaşanması gerekiyor. Hakem kardeşimizi de tebrik ediyorum" dedi.

"BU DAVRANIŞIN DİĞER HAKEMLERE DE ÖRNEK OLMASINI İSTİYORUM"

Murat Can Daşkın ise, "Sosyal medyada izledim. Hakem arkadaşımızın insani yaklaşımı Türk futbolu adına çok güzeldi. Şu zamanlarda Türk futbolunda yaşanan sıkıntılar ortadadır. Böyle güzel şeyleri gördükçe de mutlu oluyorum. Türk hakemlerinin böyle değer görmesi, değerli konuşması, insanca davranması bizler için de örnek oldu. Tebrik ediyorum. Bu tür davranışların da diğer hakemlere örnek olmasını istiyorum" diye konuştu.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mauro Icardi'den canlı yayında transfer açıklaması! "Evet, birkaç kez aradılar, teklif aldım"Mauro Icardi'den canlı yayında transfer açıklaması! "Evet, birkaç kez aradılar, teklif aldım"
Ümit Milli Futbol Takımı, Ukrayna’yı tek golle geçtiÜmit Milli Futbol Takımı, Ukrayna’yı tek golle geçti
Anahtar Kelimeler:
Hakem tff
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Merih Demiral'dan G.Saray ve Osimhen açıklaması!

Merih Demiral'dan G.Saray ve Osimhen açıklaması!

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.