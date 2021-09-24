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  4. Hakemleri diri diri yakıyorlardı! Bosna Hersek'te akılalmaz olay

Hakemleri diri diri yakıyorlardı! Bosna Hersek'te akılalmaz olay

24.09.2021 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbol sahalarında böylesine daha önce rastlanmamış bir olay yaşandı. Bosna Hersek Ligi'nde Velez Mostar ile Borac karşı karşıya geldi. Maçın 82. dakikasında ev sahibi takım maçı 2-0 geride götürüyordu. Hakemin verdiği faulden memnun olmayan ev sahibi takımın taraftarları sahaya girerek hakemin üzerine yürüdü. Güvenlik güçlerinin araya girmesiyle karşılaşma devam etti ve 2-0 sonuçlandı. Maç bittikten sonra ise kan donduran olay yaşandı. Hakemleri taşıyan araba trafikte durdurulup ateşe verildi.

Hakemleri diri diri yakıyorlardı! Bosna Hersek'te akılalmaz olay

Bosna Hersek Premier Ligi'nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Ev sahibi Velez Mostar ile Borac karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım maçı 2-0 kaybetti. Karşılaşma boyunca maçın hakemi Sabrija Topalovic'a tepki gösteren holiganlar maçın 82. dakikasında sahaya indi. Güvenlik güçlerini araya girmesinin ardından maç kaldığı yerden devam etti.

MAÇ BİTTİ AMA OLAYLAR BİTMEDİ

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Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından oyuncular ve hakem heyeti stadyumdan ayrılmak için araçlarına bindi. Maçın 4 hakemi de aynı arabada seyahat ederken trafikte bir grup holiganın saldırısına uğradı. Önleri kesilen hakemlerin arabasına 3 adet meşale ve yanıcı maddeler atıldı. Saniyeler içinde alev alan arabadan zor da olsa çıkan hakemler yanmaktan son anda kurtuldu.

1 KİŞİ YARALANDI

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Arabada bulunan 4 hakemden 1 tanesinin yaralandığı öğrenilirken diğer 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı. Olayla ilgili soruşturma açan emniyet yetkilileri, suçluların yakalanması için harekete geçti.

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