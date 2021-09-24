Hakemleri diri diri yakıyorlardı! Bosna Hersek'te akılalmaz olay

Bosna Hersek Premier Ligi'nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Ev sahibi Velez Mostar ile Borac karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım maçı 2-0 kaybetti. Karşılaşma boyunca maçın hakemi Sabrija Topalovic'a tepki gösteren holiganlar maçın 82. dakikasında sahaya indi. Güvenlik güçlerini araya girmesinin ardından maç kaldığı yerden devam etti.

MAÇ BİTTİ AMA OLAYLAR BİTMEDİ

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından oyuncular ve hakem heyeti stadyumdan ayrılmak için araçlarına bindi. Maçın 4 hakemi de aynı arabada seyahat ederken trafikte bir grup holiganın saldırısına uğradı. Önleri kesilen hakemlerin arabasına 3 adet meşale ve yanıcı maddeler atıldı. Saniyeler içinde alev alan arabadan zor da olsa çıkan hakemler yanmaktan son anda kurtuldu.

1 KİŞİ YARALANDI

Arabada bulunan 4 hakemden 1 tanesinin yaralandığı öğrenilirken diğer 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı. Olayla ilgili soruşturma açan emniyet yetkilileri, suçluların yakalanması için harekete geçti.

